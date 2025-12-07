Ultimele clipe din viața miliardarului în cripto și a soției lui, uciși în Dubai. Povestea tragică a unei iubiri de 17 ani

Pe 2 octombrie, Roman Novak, miliardar în criptomonede, și soția sa, Anna, au urcat într-o mașină cu destinația Hatta, o enclavă montană din Dubai, asociată cu luxul. Ei nu au mai fost văzuți în viață.

După ce rudele îngrijorate au dat alarma, o amplă căutare pe o suprafață de 500 de metri pătrați de nisip a scos la iveală rămășițele lui Roman, 38 de ani, și ale prezentatoarei TV Anna, 37 de ani. Corpurile lor erau înfășurate în pungi de polietilenă și îngropate în beton, iar solvenți chimici fuseseră folosiți pentru a șterge orice urmă de ADN. Atunci au început să iasă la iveală detalii înfricoșătoare despre momentele lor finale, scrie Mirror.

Mass-media rusă relatează că Roman și Anna au fost atrași într-o vilă închiriată, crezând că se întâlnesc cu potențiali investitori, fără să știe că intră într-o capcană cumplită. În mod șocant, la sosire, ar fi fost torturați unul lângă altul pentru a dezvălui parolele portofelelor lor de criptomonede.

Însă, odată ce parola a fost predată, răpitorii au descoperit că conturile erau goale, iar situația a luat o turnură și mai cumplită. Potrivit publicației Fontanka: „Novak nu a opus rezistență – dar nu mai rămăsese nicio criptomonedă. Portofelul era gol.”

Detalii cutremurătoare din anchetă

În orele care au urmat, prietenii ar fi început să primească mesaje tulburătoare de la Roman și Anna, care spuneau că sunt „blocați în munți, la granița cu Omanul” și aveau nevoie urgent de 152.000 de lire sterline. La scurt timp după aceea, toate contactele au încetat. Neputând să obțină suma cerută pentru răscumpărare, Roman și Anna ar fi fost înjunghiați, fiind apoi așezați față în față, pentru ca fiecare să asiste la moartea celuilalt. Această încheiere sumbră contrastează puternic cu viața luxoasă pe care cuplul o ducea.

Roman, originar din Sankt Petersburg, Rusia, a fost fondatorul platformei de transferuri de criptomonede Fintopio, care a atras investiții semnificative de aproximativ 500 de milioane de dolari după lansarea din 2023. Totuși, în octombrie, platforma a fost închisă brusc pentru o „revizuire operațională”, lăsând utilizatorii fără acces la fonduri.

Potrivit Mail Online, Roman fusese anterior condamnat în 2020 la șase ani de închisoare într-o colonie penală pentru înșelăciune financiară de mari proporții. După eliberare condiționată, Roman, Anna și cei doi copii mici au început o viață nouă în Dubai.

La momentul dublei crime șocante, Roman era din nou investigat, de data aceasta pentru presupusa deturnare a peste 38 de milioane de lire sterline de la investitori, sub pretextul dezvoltării afacerii. Deși semnele unui eșec al noului început păreau să apară, contul său de Instagram arăta o viață idilică, cu vacanțe în Italia și Disneyland, precum și pasiunea pentru iahturi, mașini scumpe și avioane private.

Cei doi erau împreună de 17 ani

Roman vorbea adesea despre dragostea sa pentru Anna, pe care o numea „Lady Star” și „puterea mea”. În mai 2024, a postat o fotografie de cuplu lângă Fontana di Trevi din Roma, marcând 17 ani împreună: „17 ani împreună. 9 ani de când am aruncat o monedă în această fântână. Și ghici ce… ne-am întors. Ca un sequel. Cu haine mai bune și aceeași dragoste (plus multe fire albe). Ea încă se uită la mine ca la personajul principal. Eu încă o privesc ca pe surpriza pe care nu am meritat-o niciodată. Roma nu s-a schimbat mult. Noi da. Dar în cele mai bune moduri.”

Anna împărtășea și ea fotografii romantice cu Roman. În una dintre postările ei din Bali scia: „Suntem mai mult împreună decât separat, spun adesea părinții mei, și această frază mi-a intrat în suflet de mult timp. Sper ca într-o zi să pot spune același lucru despre tine, Roman. Te iubesc până la lună și înapoi. Mulțumesc pentru tot.”

Se înțelege că tatăl și mama vitregă a Annei au zburat la Dubai pentru a-i lua pe copiii lui Roman și Anna. Corpurile cuplului vor fi repatriate în Rusia pentru examinare medico-legală și înmormântare.

Trei persoane au fost arestate la Sankt Petersburg în legătură cu crimele. Printre acestea se numără Konstantin Shakht, fost ofițer de poliție de 53 de ani, despre care anchetatorii cred că ar fi putut aranja atacul. Doi suspecți au mărturisit crima, în timp ce Shakht neagă toate acuzațiile.

