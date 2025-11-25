O furtună a făcut prăpăd în Australia: grindină de 14 centimetri și rafale de 100 km/h. 95.000 de locuinţe fără electricitate

Grindină gigantică s-a abătut asupra statului australian Queensland şi peste 95.000 de locuinţe au rămas fără electricitate marţi după ce o puternică furtună de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a ţării, informează Reuters.

Grindină cu dimensiuni de până la 14 centimetri a fost raportată în timpul nopţii în oraşul Brisbane, potrivit Biroului naţional de meteorologie, avariind autovehicule, panouri solare şi acoperişuri.

Vremea extremă a adus de asemenea vânturi cu viteze de până la 100 de kilometri pe oră şi peste 800.000 de descărcări electrice, doborând linii de electricitate şi lăsând fără alimentare cu electricitate peste 95.000 de clienţi, a spus distribuitorul de energie Energex.

Furtuni severe suplimentare au fost prognozate pentru marţi pe teritoriul statelor Queensland (sud-est) şi New South Wales (nord-est) pe fundalul unei vremi umede şi calde care persistă, a precizat biroul de meteorologie.

A dangerous and destructive thunderstorm has smashed South East Queensland. 11cm stones were reported in Manly, Ferny Hills and Alexandra Hills, with wind gusts as strong as 100 km/h recorded at Brisbane Airport and Maroochydore. More than 136,000 properties are now without… pic.twitter.com/6QJkx5sHqO — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) November 24, 2025



''Furtuni severe sunt aşteptate în continuare în cea mai mare parte din sud-estul ţării'', a declarat pentru postul naţional de televiziune ABC meteorologul principal Miriam Bradbury.

''Vedem o configurare foarte similară azi cu ceea ce s-a întâmplat ieri''.

Crazy hail storm smashing down in south east Queensland, during a heatwave. Hail stones larger than golfballs. It looks like it’s snowing lol. There’s for sure going to be some smashed windshields. pic.twitter.com/08J4Ha0KXt — λόγος VERITAS (@LogosVeritas369) November 23, 2025



Bradbury a adăugat că vremea nu va fi ''la fel de intensă'' ca marţi, ceea ce înseamnă că riscul unei ''grindini gigantice este puţin mai redus în comparaţie cu ziua de ieri''.

Biroul de Meteorologie a emis de asemenea un avertisment de caniculă extremă pentru regiunile nordice din Queensland, unde sunt aşteptate peste 40 de grade Celsius.

În social media, rezidenţii din Queensland au publicat imagini cu grindina gigant.

''Nu a mai fost niciodată grindină atât de mare aici'', a scris un utilizator de Reddit, care a publicat o poză care pare că înfăţişează grindină de 10 centimetri în diametru şi cu o greutate de 188,8 grame.

