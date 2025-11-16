Furtuna Claudia a provocat trei decese și zeci de victime în Portugalia. Inundaţiile puternice lovesc Ţara Galilor şi Anglia

Vremea violentă adusă de Furtuna Claudia a provocat trei decese şi zeci de răniţi în Portugalia în timp ce în Marea Britanie echipele de intervenţie organizau evacuări din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, relatează Reuters.

Portugalia şi părţi din Spania vecină s-au confruntat cu zile de condiţii extreme generate de furtună, care până sâmbătă ajunsese şi în unele regiuni ale Marii Britanii şi Irlandei.

Echipele de salvare au găsit joi trupurile unui cuplu în vârstă în locuinţa lor inundată din Fernao Ferro, pe cealaltă parte a fluviului Tejo faţă de Lisabona. Cei doi dormeau şi nu au reuşit să fugă pe măsură ce apa a crescut peste noapte.

Sâmbătă, un tornadă a lovit oraşul Albufeira, în sudul Portugaliei, au anunţat serviciile de urgenţă. Imagini filmate de la distanţă şi publicate online arată rulote avariate sau distruse într-o zonă de camping, unde o femeie britanică de 85 de ani a murit, a declarat Vitor Vaz Pinto, comandant regional al protecţiei civile. Alte 28 de persoane au fost rănite la un hotel din apropiere, două fiind spitalizate cu răni grave.

Preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa şi-a exprimat sâmbătă „solidaritatea cu familia victimei” din Albufeira şi le-a transmis celor răniţi urări de însănătoşire rapidă.

Serviciul meteorologic portughez IPMA a plasat întregul Algarve şi districtele Beja şi Setubal sub alertă portocalie, al doilea nivel ca severitate.

Furtuna Claudia provoacă inundaţii în Ţara Galilor şi Anglia

În Marea Britanie, inundaţiile severe au lovit oraşul Monmouth şi zonele învecinate din sud-estul Ţării Galilor.

Serviciul de pompieri şi salvare din Ţara Galilor de Sud a anunţat că desfăşoară operaţiuni de salvare, evacuări şi verificări de siguranţă.

„Furtuna Claudia a provocat inundaţii semnificative în anumite zone ale Ţării Galilor, afectând locuinţe, afaceri, transport şi infrastructura energetică”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului galez.

Imagini aeriene arată inundaţii extinse în Monmouth, unde apa a invadat centrul oraşului şi zonele rezidenţiale după ce un râu din apropiere şi-a ieşit din matcă peste noapte.

Natural Resources Wales a emis 11 avertizări de inundaţii, dintre care patru severe, precum şi 17 alerte. În Anglia, conform celor mai recente date ale Agenţiei pentru Mediu, erau active 49 de avertizări de inundaţie şi 134 de alerte.

Sursa: News.ro

