O furtună a lovit în timpul unei petrecere universitară din Brazilia. O persoană a murit, iar alte zeci au fost rănite

02-11-2025 | 17:09
politie brazilia
O persoană a murit şi cel puţin alte 40 au fost rănite, după ce o structură metalică s-a prăbuşit în timpul unei furtuni puternice în timpul unei sărbători universitare într-o municipalitate din statul brazilian Sao Paulo.

Sabrina Saghin

Accidentul a avut loc la ora două dimineaţa în spaţiul Aeropark Clube de Voo Desportivo din municipalitatea Regente Feijo din statul Sao Paulo, unde studenţi la medicină sărbătoreau un eveniment, când vântul a ajuns să bată cu 95 km/oră.

Victima este un bărbat în vârstă de 47 de ani care a murit din cauza unui traumatism cranian după ce a fost lovit de creanga unui copac.

Zeci de persoane au fost rănite, trei sunt încă spitalizate

Potrivit Apărării Civile, aşa cum a relatat agenţia de ştiri G1, doar trei persoane sunt încă spitalizate, în timp ce restul au suferit răni minore şi au fost deja externate.

Comitetul de studenţi care a organizat evenimentul s-a declarat „profund şocat de cele întâmplate" într-un mesaj postat pe conturile sale de socializare.

Comitetul, formată din studenţi care împărtăşesc acelaşi vis şi care au fost prezenţi şi ei la sărbătoare, este profund şocat de cele întâmplate. În acest moment, prioritatea noastră este să oferim sprijinul şi solidaritatea noastră deplină familiilor şi prietenilor victimelor", se arată în comunicat.

Apărarea Civilă menţine alerta meteo pe tot parcursul zilei de duminică în mai multe zone din statul Sao Paulo. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 02-11-2025 17:09

