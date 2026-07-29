La opt ani, Emily Morrison era convinsă că rechinii o vor ucide. Filmul Fălci (Jaws, 1975) a speriat-o atât de tare încât a refuzat să mai intre în ocean. Astăzi, aceeași fetiță speriată este biolog specializat în rechini, deține un record Guinness și și-a acoperit corpul cu peste 100 de tatuaje inspirate de animalele pe care odinioară le considera cele mai înfricoșătoare din lume, relatează Guinness World Records.

Totul a început cu o provocare lansată de tatăl ei. După ce Emily i-a spus tatălui că îi este teamă că va fi mâncată de rechini, acesta a dus-o la bibliotecă și a provocat-o să afle dacă are cu adevărat motive să urască aceste animale.

Micuța a început să citească tot ce găsea despre rechini și, în scurt timp, a descoperit lucruri care au fascinat-o. A aflat că unele specii sunt mai vechi decât copacii și chiar decât dinozaurii și că un rechin poate avea până la 35.000 de dinți pe parcursul vieții.

Pe măsură ce citea tot mai mult, frica s-a transformat în admirație.

„Cu toate acestea, am fost mereu fascinată de ei și de cât de puține informații există despre aceste animale. Sunt obsedată de adaptările și evoluția prin care au trecut rechinii și peștii cartilaginoși în cei 450 de milioane de ani de existență”, a declarat Emily pentru Guinness World Records.

Pasiunea din copilărie s-a transformat într-o carieră. Emily a devenit biolog specializat în studiul rechinilor și lucrează zilnic în apropierea animalelor care i-au schimbat viața.

Mai mult, a cumpărat o companie care organizează excursii de aventură dedicate rechinilor. Firma organizează scufundări în largul orașului Venice, din statul Florida, unde participanții caută dinți fosilizați de rechin și chiar de megalodon.

106 tatuaje cu rechini pe corp

Pasiunea ei pentru rechini nu se oprește la activitatea profesională. De fiecare dată când descoperă un dinte de rechin sau are o întâlnire memorabilă cu o specie în mediul natural, Emily marchează momentul printr-un nou tatuaj.

Astăzi are nu mai puțin de 106 tatuaje cu rechini, de la gât până la picioare, performanță care i-a adus titlul Guinness World Records pentru cele mai multe tatuaje cu rechini realizate pe corpul unei femei.

„Trăiesc o viață dedicată rechinilor”, spune Emily.

Primele tatuaje și le-a făcut în 1999, când avea 19 ani, aproape în aceeași perioadă în care a început să lucreze profesional cu rechinii.

Primul desen a fost un rechin alb tatuat pe partea inferioară a spatelui, un omagiu adus chiar animalului din filmul Fălci, cel care, paradoxal, a inspirat întreaga sa carieră.

În prezent, corpul ei ilustrează 71 de specii diferite de rechini, 13 dinți fosilizați de rechin și un dinte proaspăt de rechin.

Preferatele ei sunt tatuajele colorate de pe picioare, însă nu intenționează să se oprească până când nu va avea reprezentate toate cele 58 de familii de rechini. Mai are doar șapte familii de completat.

A înotat cu unii dintre cei mai temuți rechini din lume

Emily nu studiază rechinii doar din cărți. De-a lungul anilor a înotat alături de unele dintre cele mai impresionante specii din lume și spune că niciuna dintre experiențe nu a fost agresivă sau periculoasă.

Printre preferatele sale se numără rechinul alb, rechinul-zebră, rechinul cu volane și rechinul oceanic cu vârfuri albe.

„Am hrănit rechini tigru și rechini-ciocan uriași în Bahamas, am făcut scufundări în cușcă alături de rechini albi în Australia, am înotat cu rechini-balenă în largul coastelor Mexicului și multe altele”, a povestit ea.

Pasiunea pentru rechini i-a adus notorietate și în televiziune.