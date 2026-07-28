În fiecare an, sute de rechini-elefant ajung în largul coastelor Irlandei, unde pot fi observați înotând foarte aproape de țărm. În apropierea plajei Keem, de pe insula Achill, aceste animale impresionante pot fi văzute chiar și de pe uscat, sub stâncile abrupte ale coastei, potrivit BBC.

Cei care vor să le observe de aproape pot participa la excursii organizate cu barca, care oferă șansa unei întâlniri cu unul dintre cei mai mari și mai greu de observat rechini din lume.

În fiecare an, din aprilie până la începutul lunii iulie, apoi din nou în august și septembrie, sute de rechini-elefant, specie aflată în pericol de dispariție, ajung pe coastele vestice și sud-vestice ale Irlandei pentru a se hrăni.

Rechinul-elefant este al doilea cel mai mare pește din lume și unul dintre cei doar trei rechini care se hrănesc cu organisme marine microscopice. Deși este mai apropiat genetic de marele rechin alb decât de rechinul-balenă, poate ajunge la o lungime de aproximativ 10 metri.

Numele său provine din obiceiul de a înota la suprafața apei în timp ce se hrănește, părând că se relaxează la soare. În limba irlandeză, este cunoscut sub numele de liamhán gréine, adică „peștele-soarelui”. În apropierea coastelor Irlandei se găsește din belșug hrana preferată a rechinilor-elefant, motiv pentru care aceștia ajung foarte aproape de plaje.

De la vânătoare la protecție

Rechinii-elefant sunt prezenți în apele Irlandei de foarte mult timp. În anii '50 și '60, insula Achill găzduia cel mai mare centru mondial pentru pescuitul și procesarea acestei specii. Ficatul lor, care putea cântări până la o tonă, era folosit pentru obținerea uleiului utilizat în produse cosmetice și tratamente pentru răni. Aripioarele erau căutate pentru prepararea supei din aripioare de rechin. Nu doar pescarii irlandezi îi vânau, ci și cei din Norvegia, Japonia, Canada și alte țări. Drept urmare, până la sfârșitul secolului al XX-lea, specia ajunsese aproape de dispariție. Astăzi, la peste 40 de ani de la capturarea ultimului rechin-elefant în Irlanda, în 1984, numărul exemplarelor observate în apele irlandeze este în creștere. La nivel global însă, situația rămâne îngrijorătoare, iar din 2018 specia figurează pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Turism responsabil pentru protejarea uriașilor mărilor

Coastele spectaculoase ale Irlandei și bogata viață marină au transformat țara într-o destinație apreciată de turiști încă din 1991, când a devenit primul sanctuar european recunoscut pentru balene și delfini. Pe măsură ce populația de rechini-elefant și-a revenit, excursiile dedicate observării lor au devenit una dintre cele mai spectaculoase experiențe oferite vizitatorilor. Chiar și într-o zi însorită de mai, vremea pe mare poate fi răcoroasă. În timpul unei excursii organizate în largul Peninsulei Mullet, un grup a observat delfini, păsări marine și, în cele din urmă, un rechin-elefant lung de aproximativ șapte metri, care a trecut liniștit la doar câțiva metri de barcă. Animalul părea complet indiferent la prezența oamenilor, impresionând prin dimensiunile sale uriașe și prin faptul că se hrănește cu organisme microscopice.

Din 2022, rechinul-elefant este protejat prin legislația irlandeză privind fauna sălbatică și este singura specie de pește a cărei vânătoare, rănire sau perturbare a zonelor de hrănire și reproducere este interzisă prin lege. Cercetătorii și organizațiile pentru protecția mediului încearcă acum să transforme într-o obligație legală și regulile de conduită pentru turiști și operatorii de turism.

Aceste reguli prevăd ca bărcile să nu se apropie de rechini și să oprească motoarele atunci când se află la mai puțin de 50 de metri de animale.