O femeie din Londra ar putea primi amendă după ce ar fi mers „în direcția nepotrivită” pe o scară rulantă

Stiri externe
03-12-2025 | 22:03
scară rulantă
O femeie din Londra a fost pusă sub acuzare după ce ar fi mers „în direcția nepotrivită” pe o scară rulantă în stația de metrou North Greenwich, relatează Daily Mail.

autor
Mihaela Ivăncică

Michaela Copeland, în vârstă de 32 de ani, este acuzată că „a folosit sau a încercat să folosească o scară rulantă altfel decât stând sau mergând în direcția destinată deplasării”. Nu este clar în ce direcție încerca să urce sau să coboare femeia.

Regulamentele prevăd amenzi de până la 1.000 de lire sterline pentru persoanele care folosesc scările rulante în mod necorespunzător.

Michaela Copeland, din Bermondsey, sud-estul Londrei, s-a prezentat vineri la Tribunalul Magistraților din Bromley, unde a pledat nevinovată. Ea a fost surprinsă ieșind din instanță sprijinindu-se în cârje. Procesul a fost programat pentru luna aprilie și este estimat să dureze aproximativ trei ore.

Regulamentele în vigoare precizează că scările rulante trebuie folosite doar în direcția stabilită. De asemenea, este interzis ca intrarea unei stații să fie folosită drept ieșire și invers sau oprirea unei uși automate – cu excepția situațiilor de urgență.

Citește și
soferi, autostrada, politie
Amenda usturătoare primită de un șofer după ce a fost filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3 București – Ploiești

Cazul apare în contextul în care rețeaua londoneză de transport se confruntă cu tot mai multe incidente. Peste 400 de infracțiuni sexuale au fost raportate în fiecare dintre ultimii doi ani pe rețeaua de metrou, iar criminalitatea totală a crescut cu 0,9% anul acesta, depășind 12.000 de cazuri. Actele de violență au înregistrat, de asemenea, o creștere de 5,5% față de anul precedent.

"Cum e posibil ca tinerii de azi să creadă că e nevoie de un dictator ca să-ți facă metrou? Metroul apărea și fără Ceaușescu"

Sursa: Daily Mail

Etichete: Marea Britanie, amendă, scari rulante,

Dată publicare: 03-12-2025 22:03

