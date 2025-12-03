Amenda online, noua tentativă de fraudă în numele Poliției. Victimele, notificate că au intrat ilegal pe site-uri de adulți

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că se înmulțesc tentativele de fraudă care folosesc mesaje false despre o așa-zisă amendă online.

Atacatorii anunță victima că ar fi accesat un site cu conținut ilegal, iar mesajul pare trimis de Poliția Română. Oficialii atrag însă atenția că instituția nu trimite astfel de notificări.

Totul se întâmplă foarte rapid, iar din câteva clickuri utilizatorul riscă să devină victima unui atac bine pus la punct.

Corespondent Știrile ProTV: În timp ce navighezi pe internet, pe site-uri de cumpărături sau de oricare alt tip, îți poate apărea brusc pe ecran o notificare care îți spune că dispozitivul tău a fost blocat pentru accesarea unor pagini, de regulă cu conținut pentru adulți. Așadar, îți cere imediat plata unei amenzi de 2.500 de lei, prezentată ca venind din partea Poliției Române, pe care ar trebui s-o plătești în două ore. Și dacă accesezi linkul, ești trimis către un portal de plată. Acolo ți se cer datele bancare, sub pretextul achitării amenzii.

Cum putem observa că notificarea este falsă

În realitate, în spatele mesajului nu se află nicio autoritate, ci o schemă creată special de escroci pentru a fura date sensibile.

Dacă suntem atenți, putem să vedem imediat că avem de-a face cu o tentativă de fraudă.

Răzvan Stoica, specialist securitate cibernetică: În mesaj observăm și greșeli gramaticale, greșeli de exprimare sau denumiri scrise greșit, cum ar fi Direcția pentru securitate cibernetică, dar corect ar fi Directoratul național de securitate cibernetică. Observăm că linkul site-ului este unul dubios, ori are greșeli, ori are litere în plus.

Poliția Română atrage atenția că nu există situații în care instituția să solicite plata unei amenzi online, prin mesaje, mailuri ori alte tipuri de notificări.

Crina Eșanu - purtător de cuvânt Poliția Capitalei: Singurele modalități legale prin care o persoană poate primi o sancțiune sunt înmânarea procesului-verbal de către un agent constatator sau transmiterea prin poștă.

Potrivit specialiștilor, astfel de cazuri sunt tot mai frecvente în condițiile în care oricum cele mai multe victime aleg să nu raporteze incidentul de rușine.

