Ce amendă riști dacă nu ai anvelope de iarnă. Când trebuie schimbate cauciurile de vară cu cele de iarnă în 2025

Mulți șoferi încă se întreabă când trebuie, de fapt, montate anvelopele de iarnă și ce risc își asumă dacă circulă iarna cu cauciucuri de vară.

Deși mulți cred că există o dată fixă în calendar, legea din România spune altceva – iar amenzile pot fi serioase.

Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă în 2025

Schimbarea cauciucurilor de vară cu cele de iarnă este un subiect care revine în atenția șoferilor în fiecare toamnă, însă puțini cunosc exact ce spune legea și când, în mod real, trebuie făcuta trecerea la anvelopele de iarnă. Contrar ideii răspândite în spațiul public, legislația rutieră din România nu stabilește o dată fixă de la care cauciucurile de iarnă devin obligatorii. Totul depinde exclusiv de condițiile de drum.

Potrivit OG 5/2011, cunoscută drept „Legea anvelopelor de iarnă”, șoferii sunt obligați să circule cu anvelope de iarnă numai dacă drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. În lipsa acestor condiții, chiar și în mijlocul iernii, legea nu sancționează folosirea cauciucurilor de vară. În schimb, dacă ești surprins pe un drum alunecos fără anvelope M+S, riști amenzi considerabile și chiar reținerea certificatului de înmatriculare, conform roviniete.ro.

Totuși, specialiștii recomandă schimbarea cauciucurilor atunci când temperaturile scad constant sub 7°C, chiar dacă încă nu ninge. La aceste temperaturi, cauciucurile de vară se întăresc și își pierd aderența, crescând riscul de derapaj și mărind distanța de frânare. În plus, montarea anvelopelor de iarnă înainte de apariția vremii severe te protejează de aglomerația din service-uri și de situațiile neprevăzute care pot apărea în trafic.

Din punct de vedere legal, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii doar pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei. Practic însă, pentru siguranță, este recomandat să le montezi imediat ce temperaturile scad sub 7°C, în general în lunile octombrie–noiembrie. Această combinație între prevederile legii și sfaturile tehnice asigură atât conformitatea în trafic, cât și protecția ta și a celorlalți participanți la trafic.

Ce riști dacă nu ai cauciucuri de iarnă. Ce spune legea

Legea obligă șoferii să își echipeze corect mașinile în funcție de starea drumurilor, însă mulți conducători auto ignoră această regulă esențială. Iar când sunt prinși, amenzile pot fi extrem de usturătoare. În sezonul rece, montarea anvelopelor de iarnă devine obligatorie. Acestea sunt special concepute pentru a oferi aderență sporită atunci când temperaturile scad sub 7°C, reducând semnificativ riscul de derapaj. Pe vreme rece, distanța de frânare crește, iar controlul asupra mașinii devine mai dificil, motiv pentru care cauciucurile de vară nu mai fac față.

Conform OG 5/2011, cunoscută și sub numele de „Legea cauciucurilor de iarnă”, este strict interzisă circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă. Nerespectarea acestei obligații atrage sancțiuni severe și poate duce inclusiv la reținerea certificatului de înmatriculare, conform Codului Rutier.

Schimbarea anvelopelor de vară cu cele de iarnă nu este doar o formalitate, ci o măsură esențială pentru siguranța rutieră în sezonul rece. Cauciucurile de vară sunt proiectate pentru temperaturi mai ridicate, peste 7°C, iar la temperaturi scăzute se întăresc, pierzând aderența și reducând semnificativ capacitatea de frânare. Dacă circuli pe asfalt rece sau acoperit cu polei cu anvelope de vară, riscul de derapaj crește dramatic, mai ales la frânări bruște sau manevre de evitare a obstacolelor.

Distanța de frânare crește considerabil. În condiții de iarnă, o mașină echipată cu anvelope de vară poate avea nevoie de aproape dublul distanței pentru a se opri complet, comparativ cu una dotată cu cauciucuri de iarnă. Acest lucru transformă chiar și cele mai scurte deplasări în situații periculoase, mai ales pe drumuri umede, înghețate sau acoperite cu zăpadă.

De asemenea, manevrabilitatea scade. Anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un compus mai moale, care își păstrează flexibilitatea la temperaturi scăzute și are un profil special pentru a dispersa zăpada și apa, reducând riscul de acvaplanare. Fără această aderență sporită, controlul asupra direcției devine dificil, iar șansele de a pierde controlul mașinii cresc considerabil.

În plus, riscul de accidente nu afectează doar șoferul, ci și ceilalți participanți la trafic. Derapajele sau opririle bruște pot duce la coliziuni multiple, în special în zonele urbane sau pe drumurile naționale aglomerate. Practic, folosirea anvelopelor de vară iarna transformă condusul într-o loterie periculoasă.

Ce amendă riști dacă nu ai anvelope de iarnă

Potrivit Art. 102, alin. 6.1 din Legea 195/2002, un șofer comite contravenție atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără ca vehiculul să fie echipat cu anvelope de iarnă. Pentru această abatere se aplică sancțiunile prevăzute în clasa a IV-a de amenzi.

În anul 2025, lipsa cauciucurilor de iarnă este sancționată cu între 9 și 20 de puncte de amendă, ceea ce se traduce printr-o penalizare financiară cuprinsă între 1.822,5 lei și 4.050 lei. Astfel, șoferii care ignoră obligația de a folosi anvelope adecvate în condiții de iarnă se pot trezi cu amenzi considerabile și cu riscul suplimentar de a avea reținute documentele mașinii până la remedierea situației.

