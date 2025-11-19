Amendă de 30.000 lei la Spitalul Târgu Jiu după decesul unui pacient în ambulanță. Transferul, între clădiri

19-11-2025 | 11:16
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Gorj au aplicat o amendă de 30.000 de lei la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu în urma decesului unui bărbat de 78 de ani în ambulanță.

Mihai Niculescu

Pacientul a murit în timpul unui transfer între două clădiri ale unității medicale. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar la nivelul spitalului funcționează o comisie de cercetare disciplinară, transmite Agerpres.

DSP Gorj: Nu se respectă condițiile minime de organizare a UPU

„Inspectorii sanitari din cadrul DSP Gorj s-au deplasat, în data de 5 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și la locația SJU Târgu Jiu din str. Progresului, în vederea efectuării verificărilor preliminare. S-au solicitat note de relații, documente medicale, precum și protocoalele și procedurile de lucru. S-a constatat că nu se respectă prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1706/2007, privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor. Astfel, s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea de către conducerea spitalului a condițiilor minime privind organizarea, funcționarea și dotarea UPU", se arată într-o informare a DSP Gorj.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după ce bărbatul de 78 de ani a decedat în timp ce era transportat cu ambulanța de la UPU a SJU Târgu Jiu către Spitalul 700.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct de reprezentanți ai SJU Târgu Jiu cu privire la faptul că bărbatul de 78 de ani, din comuna Slivilești, a decedat în timp ce era transportat cu ambulanța de la secția UPU către Spitalul 700.

„În urma examinării vizuale a cadavrului, acesta nu prezenta leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului și membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă", a menționat marți purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu.

Comisie de cercetare disciplinară la SJU Târgu Jiu

Și la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară care analizează cazul.

„Conducerea unității a fost sesizată, în data de 5 noiembrie, de un medic din UPU despre cazul pacientului de 78 de ani, prezentat în data de 4 noiembrie la UPU-SMURD și care ulterior a decedat în ambulanță. Despre caz au fost anunțați și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj. Prin dispoziția managerului, la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară, care să analizeze aspectele sesizate de medicul din UPU. Procedurile de cercetare sunt în derulare", a precizat marți purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 19-11-2025 10:44

