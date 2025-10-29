O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită moartă

Autoritățile australiene investighează moartea unei femei în vârstă de 80 de ani, care a fost lăsată în urmă pe o insulă din Marea Barieră de Corali de către o navă de croazieră.

Femeia făcea drumeții pe Lizard Island, aflată la 250 km nord de Cairns, împreună cu alți pasageri de pe nava de croazieră Coral Adventurer, sâmbătă, dar se pare că s-a desprins de grup pentru a se odihni, potrivit BBC.

A dispărut după o drumeție pe Lizard Island

Nava a părăsit insula la apus, însă s-a întors câteva ore mai târziu, după ce echipajul a realizat că femeia lipsește. O amplă operațiune de căutare a dus la găsirea trupului acesteia duminică dimineață.

Autoritățile declanșează o anchetă

Autoritatea Australiană pentru Siguranță Maritimă (AMSA) a declarat că investighează cazul și că se va întâlni cu echipajul navei când aceasta va ajunge în portul Darwin, mai târziu în această săptămână.

Un purtător de cuvânt al AMSA a spus că a fost alertată în jurul orei 21:00, sâmbătă, ora locală, de către căpitanul navei.

Autoritatea a precizat că va colabora cu alte agenții relevante și că ia „în serios siguranța pasagerilor și a echipajelor” de pe navele comerciale.

Compania de croazieră exprimă condoleanțe

Directorul executiv al companiei Coral Expeditions, Mark Fifield, a declarat că personalul a contactat familia femeii și le oferă sprijin în urma „acestei morți tragice”.

„În timp ce investigațiile continuă, ne pare profund rău că s-a întâmplat acest lucru și oferim tot sprijinul familiei”, a spus Fifield.

Ce s-a întâmplat pe insulă

Potrivit publicației Courier Mail, femeia australiană ar fi participat la o drumeție spre cel mai înalt vârf al insulei, Cook’s Look, înainte să decidă că are nevoie de o pauză. Traci Ayris, care naviga în apropierea insulei weekendul trecut, a declarat pentru ABC că a văzut un elicopter căutând cu un reflector o potecă de pe insulă, în jurul miezului nopții.

Ea spune că aproximativ șapte persoane cu lanterne au mers pe insulă pentru a căuta, dar căutările au fost oprite în jurul orei 03:00, urmând ca elicopterul să revină duminică dimineață, atunci când trupul a fost descoperit.

„Am știut că este moartă pentru că i-au chemat imediat înapoi pe toți cei din echipa de căutare. Și nimeni nu s-a dus către locul unde plutea elicopterul până mai târziu în aceeași zi, când a sosit poliția”, a spus Ayris.

O tragedie într-o croazieră de lux

Ayris a spus că incidentul a fost vizibil tulburător pentru echipaj și pasageri.

„A fost foarte trist ca această tragedie să aibă loc într-un asemenea paradis. Trebuia să fie un moment fericit pentru acea doamnă.”

Se înțelege că femeia se afla la prima oprire a unei croaziere de 60 de zile în jurul Australiei, cu bilete care costă zeci de mii de dolari.

Nava Coral Adventurer are o capacitate de până la 120 de pasageri și 46 de membri ai echipajului, conform site-ului companiei. A fost construită special pentru accesul în zone izolate ale coastei australiene și este dotată cu ambarcațiuni de mici dimensiuni pentru excursii de o zi.

Ancheta poliției

Poliția din Queensland a anunțat că va fi întocmit un raport pentru medicul legist în cazul „morții subite și considerate nesuspecte” a femeii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













