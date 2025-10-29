Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud

Stiri externe
29-10-2025 | 10:49
rachete coreea de nord
Profimedia

Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră mare-sol în largul coastei de vest, cu o zi înaintea vizitei preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, informează KCNA, citată de AFP.

autor
Ioana Andreescu

Rachete au fost lansate vertical, marţi, şi au zburat timp de peste două ore, anunţă miercuri KCNA.

Un oficial de rang înalt, Pak Jong Chon, a supervizat testul, potrivit KCNA.

El a declarat că s-au realizat „succese importante” în dezvoltarea ”forţelor nucleare” ale Coreei de Nord, ca mijloc de descurajere militară.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un - care supervizează cu regularitate lansări importante - a fost absent la testul de marţi, potrivit KCNA.

Citește și
Memorial sodați morți Kim
Coreea de Nord a ridicat un memorial pentru soldații săi care au murit pentru Rusia în războiul din Ucraina | GALERIE FOTO

El nu este menţionat nici în reportajul KCNA despre testul de lansare a mai multor rachete hipersonice de săptămâna trecută.

Preşedintele american Donald Trump, care se află într-un turneu în Asia, a repetat că i-ar ”plăcea mult” să se întâlnească cu dictatorul nord-coreean în acest turneu.

Ultima lor întâlnire a avut loc în 2019, în Zona Demilizatrizată (DMZ) dintre cele două Corei.

Donald Trump a sosit miercuri în Coreea de Sud.

Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

Sursa: News.ro

Etichete: coreea de nord, donald trump, kim jong-un,

Dată publicare: 29-10-2025 10:49

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Grindeanu critică derapajele din coaliție. „Loialitatea nu înseamnă aplauze ca în Coreea de Nord”
Stiri Politice
Grindeanu critică derapajele din coaliție. „Loialitatea nu înseamnă aplauze ca în Coreea de Nord”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că „nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”.

Coreea de Nord a ridicat un memorial pentru soldații săi care au murit pentru Rusia în războiul din Ucraina | GALERIE FOTO
Stiri externe
Coreea de Nord a ridicat un memorial pentru soldații săi care au murit pentru Rusia în războiul din Ucraina | GALERIE FOTO

Coreea de Nord a început construirea unui memorial dedicat soldaţilor săi care au murit luptând pentru Rusia în Ucraina, a relatat joi presa de stat.

Coreea de Nord a lansat rachete balistice, după câteva luni. Phenianul și-a testat puterea înaintea summitului din Sud
Stiri externe
Coreea de Nord a lansat rachete balistice, după câteva luni. Phenianul și-a testat puterea înaintea summitului din Sud

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit, transmite AFP.

Recomandări
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
Stiri actuale
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.

Trump retrage trupe americane din România. Reacția MApN: ”Decizia era așteptată”
Stiri actuale
Trump retrage trupe americane din România. Reacția MApN: ”Decizia era așteptată”

Administrația Trump a decis să retragă o parte din trupele americane din România. Ministerul Apărării a precizat că decizia era așteptată, iar pe teritoriul României vor mai rămâne circa 1.000 de militari americani.   

Patru confederații sindicale protestează în fața Guvernului. ”Numai premierul poate opri agonia a mii de familii”
Stiri Sociale
Patru confederații sindicale protestează în fața Guvernului. ”Numai premierul poate opri agonia a mii de familii”

Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, miercuri, începând cu ora 11:00, în Piaţa Victoriei, pentru stoparea dezastrului economic, social, instituţional, cultural şi a disoluţiei statale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28