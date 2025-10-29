Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud

Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră mare-sol în largul coastei de vest, cu o zi înaintea vizitei preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, informează KCNA, citată de AFP.

Rachete au fost lansate vertical, marţi, şi au zburat timp de peste două ore, anunţă miercuri KCNA.

Un oficial de rang înalt, Pak Jong Chon, a supervizat testul, potrivit KCNA.

El a declarat că s-au realizat „succese importante” în dezvoltarea ”forţelor nucleare” ale Coreei de Nord, ca mijloc de descurajere militară.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un - care supervizează cu regularitate lansări importante - a fost absent la testul de marţi, potrivit KCNA.

El nu este menţionat nici în reportajul KCNA despre testul de lansare a mai multor rachete hipersonice de săptămâna trecută.

Preşedintele american Donald Trump, care se află într-un turneu în Asia, a repetat că i-ar ”plăcea mult” să se întâlnească cu dictatorul nord-coreean în acest turneu.

Ultima lor întâlnire a avut loc în 2019, în Zona Demilizatrizată (DMZ) dintre cele două Corei.

Donald Trump a sosit miercuri în Coreea de Sud.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













