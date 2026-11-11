Aceasta susține că a fost agresată, amenințată cu o armă de foc și sechestrată timp de trei zile de un bărbat de 41 de ani, pe care îl cunoștea, relatează Bild.

Potrivit Direcției Regionale de Poliție din Austria Superioară, femeia s-a prezentat la secția de poliție din Braunau, vizibil afectată și într-o stare puternică de agitație. În fața anchetatorilor, aceasta a povestit că fusese invitată într-o scurtă vacanță de un cunoscut în vârstă de 41 de ani, cetățean maghiar.

Însă, la scurt timp după sosire, situația ar fi degenerat violent. Potrivit declarațiilor oferite polițiștilor, femeia a fost dusă într-o zonă împădurită, unde a fost lovită până și-a pierdut cunoștința. Ulterior, ar fi fost legată și ținută captivă timp de trei zile în portbagajul unei mașini sau al unui microbuz modificat.

Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat gravitatea acuzațiilor, precizând că victima ar fi fost lipsită de libertate pe parcursul celor trei zile.

Suspectul ar fi încercat să obțină bani de la victimă

În timpul perioadei în care a fost ținută captivă, femeia ar fi fost bătută în repetate rânduri și amenințată cu o armă de foc. Potrivit relatărilor sale, bărbatul i-ar fi cerut bani, iar situația s-ar fi schimbat în momentul în care familia victimei a început să o caute.

În aceste condiții, suspectul ar fi decis să o aducă înapoi în Austria. Înainte de a o elibera, acesta ar fi amenințat-o că va recurge la acte grave de violență împotriva membrilor familiei sale dacă femeia va sesiza autoritățile.

Anchetatorii au stabilit, în urma investigațiilor, că bărbatul ar fi aflat că victima vânduse recent o proprietate și că dispunea, astfel, de o sumă importantă de bani. Acest detaliu ar putea explica, potrivit ipotezei anchetatorilor, motivul pentru care suspectul ar fi încercat să obțină bani de la aceasta.

În timp ce femeia oferea declarații la sediul poliției, anchetatorii au reușit să îl identifice și să îl localizeze pe presupusul agresor într-o clădire rezidențială din districtul Braunau.

Bărbatul, cetățean maghiar în vârstă de 41 de ani, a fost arestat de membrii unității speciale de intervenție Cobra.

Potrivit autorităților austriece, acesta și-a recunoscut integral faptele. În urma audierilor, suspectul a fost plasat în arest preventiv.

Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele.