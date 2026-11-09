Potrivit anchetatorilor, victima a garantat cu o casă şi un teren care au fost evaluate la aproximativ 800.000 de euro. În plus, presupusul cămătar îl ameninţa pe bărbat că face publice informaţii despre el pe reţelele de socializare, dacă nu achită la timp dobânda lunară.

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, împreună cu poliţişti ai Biroului de Investigaţii Criminale, au făcut o percheziţie domiciliară în municipiul Arad, la locuinţa unui bărbat de 59 de ani, cercetat penal pentru infracţiuni de camătă.

„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, începând cu anul 2013 şi până la data de 02.08.2024, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din municipiul Arad, a contractat, în repetate rânduri, împrumuturi cu dobândă de la autorul D.E.N., în vârstă de 59 de ani, din municipiul Arad, dobânda convenită fiind de 3% pe lună din valoarea fiecărei sume împrumutate", precizează procurorii.

Potrivit acestora, pentru garantarea restituirii sumelor împrumutate, au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect o casă evaluată la aproximativ 500.000 de euro şi un teren evaluat la aproximativ 300.000 de euro, ambele aparţinând persoanei împrumutate.

„Pe parcursul perioadei menţionate, persoana vătămată a împrumutat de la persoana cercetată suma totală de 156.000 de euro, achitând acesteia, cu titlu de dobândă aferentă împrumuturilor contractate, suma totală de 482.000 de euro. Totodată, din probatoriul administrat a reieşit că, în situaţiile în care persoana vătămată nu achita dobânda lunară la termenul convenit, aceasta era contactată de persoana cercetată, care exercita presiuni asupra victimei, ameninţând-o că va face publice informaţii despre aceasta pe reţelele de socializare şi că va proceda la înstrăinarea imobilelor, în cazul neachitării sumelor solicitate cu titlu de camătă", afirmă anchetatorii.

În urma percheziţiilor la locuinţa presupusului cămătar, au fost ridicate mai multe ceasuri de lux lăsate în custodia sa, suma de 6.300 de euro, contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile, precum şi alte înscrisuri relevante.

Acţiunea face parte din cadrul "Operaţiunii Jupiter" derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.