Corespondent Știrile Pro TV: „Fata de 18 ani avea o relație cu un tânăr care ar fi vrut să o ia de soție. Însă tânăra nu a fost de acord, ba chiar ar fi vrut să se despartă de el, iar asta a stârnit furia ambelor familii. Inclusiv tatăl ei ar fi amenințat-o. Apoi, rudele au dus-o cu forța la Strehaia, în casa iubitului ei. În cele din urmă, fata a plecat de acolo și a mers la poliție, unde a depus plângere. Oamenii legii au început imediat o anchetă. Polițiștii spun însă că nu au identificat un risc iminent, dar i-au adus la cunoștință că poate cere un ordin de protecție. Fata a refuzat însă. Se fac totuși cercetări într-un dosar penal pentru lipsire de libertate, amenințare și violență în familie.”
Tânără de 18 ani din Gorj, amenințată și dusă cu forța la casa partenerului, după ce a refuzat să se mărite cu el
O tânără de 18 ani din Gorj, care nu ar fi vrut să se mărite cu iubitul ei, a stârnit furia părinților ei, dar și a familiei partenerului. Victima a anunțat poliția că a fost dusă cu forța în casa din Strehaia a celor care ar dori să-i fie socri.