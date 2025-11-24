O femeie a fost condamnată la şapte ani de închisoare după ce a promis să invite armata ucraineană la un ceai

Stiri externe
24-11-2025 | 07:13
arme Ucraina
O însoţitoare de bord din Rusia, care a promis că va "invita la un ceai" armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la şapte ani de închisoare pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse.

autor
Mihaela Ivăncică

"Tribunalul a declarat-o pe Varvara Volkova vinovată în temeiul (...) articolului 207.3 din Codul penal rus (difuzarea publică de informaţii false despre forţele armate ruse pe motiv de ură politică) şi a condamnat-o la şapte ani de închisoare", a declarat tribunalul municipal din localitatea Vidnoie, regiunea Moscova, potrivit EFE.

Justiţia rusă afirmă că Volkova, însoţitoare de bord la Ural Airlines, ar fi denigrat telefonic un tanchist rus care lupta în Ucraina, după ce acesta apăruse la televizor.

Volkova a publicat mai multe mesaje într-un chat al districtului Sopronovo (regiunea Moscovei), prin care ar fi răspândit informaţii false despre armata rusă, susţine judecătorul. În unul din ele, ea a spus că ar invita armata ucraineană la un ceai dacă aceasta ar cuceri regiunea Moscovei.

"Ea a susţinut că forţele armate ruse comit acte de violenţă cu scopul de a ucide civili" ucraineni, se arată în comunicatul tribunalului.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, inchisoare, armata,

Dată publicare: 24-11-2025 06:52

