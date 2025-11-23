Kremlinul pregăteşte opinia publică să respingă orice plan de pace care nu garantează „victoria totală” în Ucraina

În timp ce SUA şi Europa negociază un plan elaborat de Washington împreună cu un oficial rus, Rusia pregăteşte oricum terenul pentru a respinge propunerea, potrivit analiştilor, scrie Sky News.

Oficialii ruşi şi presa de stat creează „condiţiile informaţionale” pentru a respinge planul şi a nu accepta nimic mai puţin decât o victorie totală asupra Ucrainei, afirmă Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Şeful Comisiei pentru Afaceri Internaţionale, Alexei Chepa, a spus că orice plan trebuie să îndeplinească toate cererile Rusiei şi să abordeze „cauzele profunde” ale războiului – un termen folosit de mult timp de Kremlin ca o formulare codificată pentru desfiinţarea suveranităţii Ucrainei, arată organizaţia.

Canalele de televiziune ruseşti şi bloggerii militari au propagat naraţiuni similare, sugerând că planul nu răspunde cerinţelor Moscovei.

„Kremlinul îi pregăteşte activ pe ruşi să nu accepte nimic mai puţin decât o victorie deplină în Ucraina”, afirmă ISW.

Declaraţiile oficiale sugerează că „Rusia nu este interesată de negocieri de pace până când nu îşi atinge obiectivele pe câmpul de luptă”.

