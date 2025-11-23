Kremlinul pregăteşte opinia publică să respingă orice plan de pace care nu garantează „victoria totală” în Ucraina

Stiri externe
23-11-2025 | 15:22
vladimir putin
AFP

În timp ce SUA şi Europa negociază un plan elaborat de Washington împreună cu un oficial rus, Rusia pregăteşte oricum terenul pentru a respinge propunerea, potrivit analiştilor, scrie Sky News.

autor
Vlad Dobrea

Oficialii ruşi şi presa de stat creează „condiţiile informaţionale” pentru a respinge planul şi a nu accepta nimic mai puţin decât o victorie totală asupra Ucrainei, afirmă Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Şeful Comisiei pentru Afaceri Internaţionale, Alexei Chepa, a spus că orice plan trebuie să îndeplinească toate cererile Rusiei şi să abordeze „cauzele profunde” ale războiului – un termen folosit de mult timp de Kremlin ca o formulare codificată pentru desfiinţarea suveranităţii Ucrainei, arată organizaţia.

Canalele de televiziune ruseşti şi bloggerii militari au propagat naraţiuni similare, sugerând că planul nu răspunde cerinţelor Moscovei.

„Kremlinul îi pregăteşte activ pe ruşi să nu accepte nimic mai puţin decât o victorie deplină în Ucraina”, afirmă ISW.

Citește și
Liban, Beirut
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”

Declaraţiile oficiale sugerează că „Rusia nu este interesată de negocieri de pace până când nu îşi atinge obiectivele pe câmpul de luptă”.

Sursa: Sky News

Etichete: Rusia, Ucraina, plan, pace,

Dată publicare: 23-11-2025 15:22

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”
Stiri externe
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”

Armata Israelului a lansat un atac aerian asupra Beirutului, primul de la începutul lunii iunie, având ca țintă a doua persoană în rang din gruparea militară Hezbollah.

O pensionară din Belgia i-a trimis peste 7.000 de euro unui bărbat cunoscut online, care s-a dat drept un cântăreț celebru
Stiri externe
O pensionară din Belgia i-a trimis peste 7.000 de euro unui bărbat cunoscut online, care s-a dat drept un cântăreț celebru

O femeie în vârstă de 70 de ani din Belgia a fost înșelată de un impostor care s-a dat drept artistul Pierre Garnier, scrie publicația RTBF.

Ursula von der Leyen: Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina
Stiri externe
Ursula von der Leyen: Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina

Frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forţă, armata sa nu poate fi redusă şi rolul central al Uniunii Europene trebuie să fie ''recunoscut deplin'' în orice plan de pace, a afirmat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 11

22:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28