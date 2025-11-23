Rusia înaintează pe front: Moscova revendică trei noi localități din estul Ucrainei

Stiri externe
23-11-2025 | 13:53
soldati rusi
Shutterstock

Armata rusă a revendicat, duminică, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump.

autor
Vlad Dobrea

Ministerul rus al Apărării a raportat capturarea localităţii Petrivské din regiunea Doneţk (est), unde se desfăşoară cea mai mare parte a luptelor, şi a localităţilor Tikhe şi Otradne din regiunea Dnepropetrovsk (centru-est), unde trupele sale au pătruns în cursul verii şi avansează rapid.

Armata ucraineană se află în dificultate pe front, luptând în prezent pentru a nu pierde controlul asupra mai multor fortăreţe de pe frontul de est şi începând să se retragă în anumite zone din nordul şi sudul ţării, unde liniile nu s-au mişcat de câteva luni.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, localitati, cucerire,

Dată publicare: 23-11-2025 13:53

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Casele „blestemate” din Hong Kong: când superstiția prăbușește prețurile dintr-o piață imobiliară record
Stiri externe
Casele „blestemate” din Hong Kong: când superstiția prăbușește prețurile dintr-o piață imobiliară record

Pe piaţa imobiliară ultra-scumpă din Hong Kong, unde metrul pătrat depăşeşte 26.000 de euro, superstiţiile joacă un rol la fel de important ca indicatorii economici.

Traficul aerian la aeroportul Eindhoven din Olanda a fost întrerupt pentru scurt timp, din cauza unor drone
Stiri externe
Traficul aerian la aeroportul Eindhoven din Olanda a fost întrerupt pentru scurt timp, din cauza unor drone

Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans.

Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA este un document-cadru care încă trebuie discutat
Stiri externe
Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA este un document-cadru care încă trebuie discutat

Planul de pace al SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este un document-cadru care încă trebuie discutat, dar este un plan bun, a declarat trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 11

22:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28