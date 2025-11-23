Rusia înaintează pe front: Moscova revendică trei noi localități din estul Ucrainei

Armata rusă a revendicat, duminică, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump.

Ministerul rus al Apărării a raportat capturarea localităţii Petrivské din regiunea Doneţk (est), unde se desfăşoară cea mai mare parte a luptelor, şi a localităţilor Tikhe şi Otradne din regiunea Dnepropetrovsk (centru-est), unde trupele sale au pătruns în cursul verii şi avansează rapid.

Armata ucraineană se află în dificultate pe front, luptând în prezent pentru a nu pierde controlul asupra mai multor fortăreţe de pe frontul de est şi începând să se retragă în anumite zone din nordul şi sudul ţării, unde liniile nu s-au mişcat de câteva luni.

