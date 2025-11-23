Trimisul special al lui Trump în Ucraina: Planul de pace al SUA este un document-cadru care încă trebuie discutat

Planul de pace al SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este un document-cadru care încă trebuie discutat, dar este un plan bun, a declarat trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.

„În armată, spunem: ultimii 10 metri până la țintă sunt întotdeauna cei mai grei. Acum, suntem cam la ultimii doi. Aproape am ajuns”, a declarat Kellogg la Fox News, comentând planul de pace al SUA.

Potrivit lui Kellogg, planul este mai mult un document-cadru, iar dacă citești toate cele 28 de puncte ale sale, „devine clar că fiecare cuvânt este important, pentru că cuvintele contează”.

Cu toate acestea, „planul este unul bun”, a adăugat Kellogg.

„Există puncte care trebuie consolidate și clarificate puțin mai mult, dar aproape am ajuns”, a spus el.

Kellogg consideră că atunci când Volodimir Zelenski va veni la Washington, dacă se va întâmpla acest lucru, va fi de acord cu propunerile SUA.

„Ar putea spune: «Acesta este un plan bun, îl vom urma»”, a adăugat trimisul special al lui Trump.

Răspunzând la întrebarea gazdei dacă a auzit poziția Ucrainei cu privire la acest plan, Kellogg a menționat că Zelenski, în discursul său adresat poporului ucrainean vineri, 21 noiembrie, „a prezentat acest plan și nu l-a respins”.

Kellogg este considerat un aliat cheie al Ucrainei în cadrul administrației Trump, susținând adesea poziția acesteia.

Cu toate acestea, în ianuarie 2026, când mandatul său va expira, este probabil să își părăsească funcția, a relatat Reuters, citând surse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













