Un român a fost arestat pe plajă, în timp ce era în concediu în Italia. A stat închis 24 de zile dintr-o „greșeală imensă”

Stiri Justitie
19-09-2025 | 19:28
×
Codul embed a fost copiat

Un român din Iași a stat 24 de zile în închisoare, în Italia, fără nicio vină - după ce i s-a furat identitatea. Când l-au reținut carabinierii, bărbatul era în vacanță în Peninsulă și sărbătorea ziua soției, împreună cu copiii.

autor
Elena Bejinaru

Românul a fost acuzat de furt și a urmat coșmarul unei detenții, în care a numărat fiecare oră scursă. Eroarea a fost corectată doar după ce un avocat italian a convins autoritățile că au reținut o altă persoană.

Ovidiu și familia lui se aflau în vacanță, în Caorle, la 80 de kilometri de Veneția. La scurt timp după ce s-au cazat, carabinierii au venit să-l ridice.

Ovidiu: „Eram pe plajă cu copiii, cu fetele. Nu știam ce se întâmpla. Știam de ce s-a întâmplat în trecut, că cineva mi-a folosit numele meu și a făcut niște infracțiuni. Știam. Am crezut că vine doar să mai verifice încă o dată. Foarte dificil a fost. A fost un șoc.”

În 2013, un alt român prins de carabinieri și-a asumat identitatea lui Ovidiu cu o carte de identitate falsă. Deși acesta a fost condamnat în 2020 la doi ani de închisoare, confuzia a persistat, iar Ovidiu a fost arestat și dus la penitenciarul din Pordenone.

Citește și
roman santaj
Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minori, a fost arestat

Ovidiu: „A fost o greșeală imensă.”

În loc să se bucure de vacanță și să-și pregătească fetele pentru școală, Ovidiu a trăit coșmarul celulei.

Reporter: „Cât timp ați stat închis?”

Ovidiu: „24 de zile și câteva ore. Nu am mai simțit până acum așa ceva. O stare de neputință, nu poți să comunici cum trebuie, cu cine trebuie nu te lasă, nu ai voie. Sunt și printre infractori. Am spus că sunt nevinovat. Au glumit aia, da, toți zic sunt nevinovat.”

Stefano de Rosa, avocatul românului: „Întregul proces penal s-a desfășurat sub pretextul că persoana în cauză era Ovidiu, actualul meu client. Când adevăratul Ovidiu a intrat în Italia, l-au capturat și l-au închis în baza acestei sentințe. Aceasta a fost greșeala.”

Ovidiu a fost scos din închisoare numai după ce avocatul lui a cerut compararea amprentelor acestuia cu ale infractorului arestat în 2013.

Stefano de Rosa, avocatul românului: „După multe dificultăți, am reușit să dovedim că erau două persoane diferite și că Ovidiu trebuia eliberat.”

Ovidiu vrea să dea statul italian în judecată și să ceară daune morale.

Sursa: Pro TV

Etichete: roman, italia, carabinieri,

Dată publicare: 19-09-2025 19:25

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Un român e căutat în Italia după ce a evadat din arestul la domiciliu, a furat mai multe mașini și a rănit grav două persoane
Stiri externe
Un român e căutat în Italia după ce a evadat din arestul la domiciliu, a furat mai multe mașini și a rănit grav două persoane

Un român de 27 de ani e căutat de autoritățile italiene, după ce a evadat din arestul la domiciliu, a furat mai multe mașini și a rănit grav două persoane – inclusiv un polițist, care încerca să-l oprească.

Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minori, a fost arestat
Stiri actuale
Un român care șantaja un preot din Italia, cu filmulețe în care întreținea relații sexuale cu minori, a fost arestat

Un român, căutat de peste 10 ani și condamnat în Italia, pentru că a șantajat mai mulți preoți catolici cu presupuse înregistrări ale unor acte sexuale, a fost prins în Elveția.

Un român din Italia a păcălit zeci de oameni cărora le-a dat documente false și ștampile inventate. Metoda folosită
Stiri externe
Un român din Italia a păcălit zeci de oameni cărora le-a dat documente false și ștampile inventate. Metoda folosită

Un român stabilit în Italia căruia i se interzisese exercitarea profesiei de notar a ajuns în închisoare pentru că a continuat să redacteze acte, fără a avea autoritatea necesară.

Recomandări
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței
Stiri externe
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO.

CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe
Stiri externe
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe

Comisia Europeană răspunde cerințelor președintelui Trump de accelerare a renunțării la energia rusească, în contextul menținerii sprijinului american pentru Ucraina.

Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
Stiri externe
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Septembrie 2025

49:52

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28