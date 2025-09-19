Un român a fost arestat pe plajă, în timp ce era în concediu în Italia. A stat închis 24 de zile dintr-o „greșeală imensă”

Un român din Iași a stat 24 de zile în închisoare, în Italia, fără nicio vină - după ce i s-a furat identitatea. Când l-au reținut carabinierii, bărbatul era în vacanță în Peninsulă și sărbătorea ziua soției, împreună cu copiii.

Românul a fost acuzat de furt și a urmat coșmarul unei detenții, în care a numărat fiecare oră scursă. Eroarea a fost corectată doar după ce un avocat italian a convins autoritățile că au reținut o altă persoană.

Ovidiu și familia lui se aflau în vacanță, în Caorle, la 80 de kilometri de Veneția. La scurt timp după ce s-au cazat, carabinierii au venit să-l ridice.

Ovidiu: „Eram pe plajă cu copiii, cu fetele. Nu știam ce se întâmpla. Știam de ce s-a întâmplat în trecut, că cineva mi-a folosit numele meu și a făcut niște infracțiuni. Știam. Am crezut că vine doar să mai verifice încă o dată. Foarte dificil a fost. A fost un șoc.”

În 2013, un alt român prins de carabinieri și-a asumat identitatea lui Ovidiu cu o carte de identitate falsă. Deși acesta a fost condamnat în 2020 la doi ani de închisoare, confuzia a persistat, iar Ovidiu a fost arestat și dus la penitenciarul din Pordenone.

Ovidiu: „A fost o greșeală imensă.”

În loc să se bucure de vacanță și să-și pregătească fetele pentru școală, Ovidiu a trăit coșmarul celulei.

Reporter: „Cât timp ați stat închis?”

Ovidiu: „24 de zile și câteva ore. Nu am mai simțit până acum așa ceva. O stare de neputință, nu poți să comunici cum trebuie, cu cine trebuie nu te lasă, nu ai voie. Sunt și printre infractori. Am spus că sunt nevinovat. Au glumit aia, da, toți zic sunt nevinovat.”

Stefano de Rosa, avocatul românului: „Întregul proces penal s-a desfășurat sub pretextul că persoana în cauză era Ovidiu, actualul meu client. Când adevăratul Ovidiu a intrat în Italia, l-au capturat și l-au închis în baza acestei sentințe. Aceasta a fost greșeala.”

Ovidiu a fost scos din închisoare numai după ce avocatul lui a cerut compararea amprentelor acestuia cu ale infractorului arestat în 2013.

Stefano de Rosa, avocatul românului: „După multe dificultăți, am reușit să dovedim că erau două persoane diferite și că Ovidiu trebuia eliberat.”

Ovidiu vrea să dea statul italian în judecată și să ceară daune morale.

