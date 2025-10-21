O companie aeriană a suspendat mai multe zboruri din cauza unei probleme de siguranță neobișnuite. 10000 de pasageri afectați

Compania aeriană Finnair a fost nevoită să suspende temporar mai multe zboruri programate în această lună, în urma apariției unei probleme de siguranță cu totul neobișnuite.

Compania finlandeza a anunțat că opt aeronave de tip Airbus A321 au fost consemnate la sol, după ce s-a constatat că husele scaunelor au fost curățate folosind o metodă neconformă cu standardele de protecție împotriva incendiilor, scrie Metro.

Mai exact, metoda de „spălare cu apă” utilizată în procesul de curățare nu respectă cerințele de siguranță la foc, ceea ce a determinat compania să ia măsuri preventive.

În perioada 13 – 21 octombrie, circa 10.000 de pasageri ar fi fost afectați, iar Finnair avertizează că în această perioadă ar putea apărea întârzieri, modificări de orar și anulări de zboruri.

Declarația oficială a companiei

„Am suspendat temporar operarea unei părți din flota noastră A320 (8 aeronave A321). Motivul suspendării este informația primită de la producătorul tapițeriei scaunelor, potrivit căreia impactul metodei de curățare (spălare cu apă) asupra protecției la foc nu a fost verificat corespunzător”, a transmis compania.

Oficialii Finnair au subliniat că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală, iar procedurile de întreținere respectă instrucțiunile producătorilor și directivele autorităților de aviație.

Pentru a minimiza perturbările și anulările, compania a anunțat că va implementa modificări zilnice ale tipului de aeronavă utilizat.

Începând cu 15 octombrie, o parte dintre zboruri vor fi operate în parteneriat cu compania lituaniană DAT LT, ceea ce ar putea duce la cazuri de suprarezervare, a mai avertizat operatorul.

Pasagerii afectați de anulări sau suprasolicitări vor fi contactați direct prin SMS sau email, iar compania le recomandă să-și actualizeze datele de contact în contul personal.

Compania și-a exprimat regretul pentru „incertitudinea și disconfortul” generate de această situație, asigurând că lucrează pentru remedierea problemei cât mai rapid.

