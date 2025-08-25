O companie aeriană elimină, după două decenii, oferta de două locuri la preț de unul pentru pasagerii supraponderali

Compania aeriană Southwest Airlines renunță la politica populară care le permitea pasagerilor mai corpolenți să rezerve două locuri la preț de unul.

Începând din ianuarie anul viitor, compania aeriană Southwest va impune noi condiții pentru pasagerii care solicită rambursări pentru locurile suplimentare, scrie Daily Mail.

Politica „customer of size” (client de dimensiuni mari) le permitea pasagerilor să cumpere un al doilea loc pentru confort, iar apoi să ceară returnarea sumei după zbor. Însă acum, rambursarea nu va mai fi acordată la fel de ușor. Potrivit companiei Southwest, pasagerii vor trebui să îndeplinească anumite criterii pentru a primi banii înapoi.

Zborul trebuie să fi avut cel puțin un loc liber (sau să fi inclus pasageri care călătoreau pe baza unor bilete standby), ambele bilete trebuie să fie cumpărate în aceeași clasă tarifară, iar cererea de rambursare trebuie trimisă în maximum 90 de zile.

Criticii susțin că această schimbare va face ca zborul cu avionul să devină mai dificil — și mult mai scump — pentru pasagerii care nu încap confortabil într-un singur loc standard.

Conform noilor reguli, pasagerii care se prezintă la zbor fără să fi rezervat dinainte un al doilea loc ar putea fi mutați pe un zbor ulterior și obligați să plătească tariful complet pentru locul suplimentar, care este adesea cu sute de dolari mai scump decât dacă l-ar fi rezervat în avans.

Southwest definește acum un loc ca fiind spațiul dintre două tetiere coborâte. Oricine nu încape confortabil în acel spațiu va fi obligat să cumpere din timp două locuri.

Compania susține că mai puțin de 0,25% dintre pasageri solicită locuri suplimentare și afirmă că această actualizare face parte dintr-o revizuire mai amplă a politicilor. Totuși, pentru comunitatea plus-size, impactul se simte deja.

Tigress Osborn, președinta National Association to Advance Fat Acceptance, spune că multe persoane nu își vor putea permite riscul de a nu primi banii înapoi.

Până de curând, pasagerii plus-size puteau rezerva un loc suplimentar chiar și la poartă și tot primeau rambursarea — uneori cu ajutorul agenților care cereau voluntari să-și schimbe zborurile.

Pasagerii nu primesc nicio garanție

Dar acum, această flexibilitate a dispărut. Pasagerii vor trebui să aștepte următorul zbor care are două locuri libere. Iar chiar dacă rezervi două locuri din timp, nu există nicio garanție că vei sta lângă tine însuți.

„Acum, că pasagerii își aleg locurile, trebuie să-ți rezervi biletele cât mai devreme posibil,” a avertizat Osborn. „Dar chiar și atunci, nu e nicio promisiune că nu îți vor muta locurile.”

Southwest nu a confirmat dacă va garanta locuri adiacente, spunând doar că va „încerca” să reprogrameze pasagerii pe un zbor ulterior, dacă este necesar.

