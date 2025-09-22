O companie aeriană trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari unui pasager care a făcut AVC în timpul zborului

Compania American Airlines a fost condamnată să plătească peste 11 milioane de dolari despăgubiri unui pasager care a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în timpul unui zbor internațional, scrie Business Insider.

Verdictul a fost pronunțat săptămâna trecută, după un proces de șase zile, desfășurat într-un tribunal federal din California, la capătul unui litigiu care a durat doi ani.

Incidentul a avut loc în noiembrie 2021, în timpul zborului American Airlines 68, care plecase din Miami cu destinația Madrid. Pasagerul Jesus Plasencia călătorea împreună cu soția sa, Ana Maria Marcela Tavantzis.

Conform documentelor prezentate în instanță, Plasencia a prezentat semne neurologice îngrijorătoare chiar înainte de decolare, în timp ce aeronava se afla încă la sol. Bărbatul și-a pierdut brusc capacitatea de a vorbi și nu a mai putut ridica telefonul.

Pilotul nu a urmat protocoalele medicale

Soția acestuia a alertat imediat personalul de bord, suspectând un posibil AVC. Însă, în loc să urmeze protocoalele medicale stabilite de companie — care presupun contactarea unei linii medicale specializate sau solicitarea ajutorului unui cadru medical aflat la bord —, pilotul a ignorat semnalarea, a glumit cu pasagerul și a permis continuarea zborului.

În timpul traversării Oceanului Atlantic, Plasencia a suferit un accident vascular cerebral sever.

După aterizarea în Spania, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, unde a rămas în stare critică timp de peste trei săptămâni. Ulterior, a fost repatriat în SUA cu o ambulanță aeriană. Potrivit actelor din dosar, Plasencia, un fost bucătar pensionar, nu mai poate vorbi sau scrie și are nevoie de îngrijire permanentă. Soția sa a devenit îngrijitorul său principal.

Cei doi au argumentat în fața instanței că, dacă echipajul ar fi respectat procedurile standard, Plasencia ar fi putut fi dus imediat la un spital din Miami, iar intervenția medicală rapidă i-ar fi putut salva funcțiile neurologice.

Compania, găsită vinovată în baza Convenției de la Montreal

Jurații au găsit compania American Airlines vinovată de neglijență, în baza Convenției de la Montreal, care reglementează responsabilitatea companiilor aeriene pe zborurile internaționale, din cauza faptului că echipajul nu a respectat protocoalele medicale.

Despăgubirile au fost stabilite inițial la 13,28 milioane de dolari, însă suma a fost redusă cu 27,5%, după ce jurații au atribuit o parte din responsabilitate reclamanților. Astfel, cuantumul final al despăgubirii a ajuns la 9,6 milioane de dolari, iar cu dobânzile aferente, totalul depășește 11,06 milioane de dolari.

American Airlines nu a emis, până în prezent, un punct de vedere oficial cu privire la decizia instanței.

