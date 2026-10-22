Femeia a rămas fără pensie după ce Departamentul pentru Muncă și Pensii din Marea Britanie (DWP) a înregistrat-o din greșeală ca fiind decedată.

Marie Collins, din localitatea Narborough, comitatul Norfolk, a plecat în Cipru în septembrie, pentru o vacanță de două săptămâni. Însă, în urma unei infecții severe la nivelul toracelui, medicii au considerat că nu este aptă să zboare, iar femeia a rămas blocată pe insulă, relatează The Independent.

Problemele financiare au început la începutul lunii noiembrie, când plățile pensiei au fost întrerupte. Ulterior, reprezentanții DWP i-au spus că acest lucru s-a întâmplat deoarece instituția o înregistrase în mod eronat ca fiind decedată, a povestit femeia.

Primăria i-a cerut bani în plus

Situația sa s-a complicat și mai mult după ce Consiliul Districtual Breckland a început demersurile pentru recuperarea sumei de 875 de lire sterline, reprezentând taxe locale despre care susține că nu au fost plătite. Collins contestă această datorie și afirmă că vârsta și dizabilitatea de care suferă o scutesc de la plata acestor taxe.

Femeia trebuia să se prezinte miercuri în fața Tribunalului pentru Cauze Minore din Norwich, însă nu se poate întoarce în Marea Britanie din lipsa banilor.

„Dacă nu sunt obligată să plătesc, de ce îmi cere Consiliul Districtual Breckland să achit aceste taxe locale?”, a întrebat ea.

Un purtător de cuvânt al autorității locale a declarat că nu poate comenta cazuri individuale, dar a explicat că orice schimbare a situației unui rezident poate duce la reevaluarea taxelor locale și a eligibilității acestuia pentru ajutoare și reduceri.

„Avem responsabilitatea de a colecta taxele locale de la toți rezidenții și de a recupera eventualele restanțe în numele contribuabililor. Cu toate acestea, abordăm întotdeauna situațiile în mod colaborativ și încercăm să înțelegem circumstanțele fiecărei persoane”, a precizat reprezentantul instituției.

De cinci luni fără pensie

Collins locuiește în prezent la niște prieteni și încă așteaptă ca DWP să clarifice situația plăților pensiei sale. După ce și-a revenit din infecția toracică, femeia a suferit o căzătură și a urmat ședințe de fizioterapie. Încă nu își poate folosi mâna în mod normal și nu mai are suficientă forță în degete pentru a scrie corect.

Potrivit acesteia, medicii i-au eliberat documente care confirmă că nu era aptă să călătorească cu avionul, iar atât documentele medicale de la medicii locali, cât și cele de la specialiști au fost trimise către DWP.

Femeia, nepoata sa, parlamentarul Terry Jermy, care reprezintă circumscripția South West Norfolk, și Consulatul Britanic din Cipru au contactat în repetate rânduri instituția pentru a încerca să rezolve problema. Cu toate acestea, plata pensiei este în continuare suspendată.

Terry Jermy a declarat că încearcă să o ajute pe Collins, iar rezolvarea cazului reprezintă o prioritate.

„Eu și echipa mea îi oferim sprijin activ lui Marie și facem tot ce ne stă în putință pentru a găsi o soluție cât mai repede”, a spus parlamentarul.

Femeia afirmă însă că nu a mai primit niciun ban de luni întregi.

„Nu mi-au dat niciun ban în cinci luni. Totul se învârte în cerc. DWP găsește mereu scuze. Au presupus că sunt moartă”, a declarat ea.

Collins spune că lupta cu autoritățile i-a afectat atât sănătatea fizică, cât și pe cea mintală.

„Nu știu cât timp mai pot trăi așa”, a mărturisit femeia.

Ea a povestit că a petrecut „săptămâni întregi” încercând să contacteze telefonic birourile DWP. De multe ori, aștepta ore în șir la telefon, înainte ca apelul să fie întrerupt.

În cele din urmă, i-a cerut nepoatei sale, care locuiește în comitatul Yorkshire, să intervină în numele ei. Însă aceasta a fost informată că instituția nu putea discuta cazul cu ea fără o procură care să îi acorde dreptul de a o reprezenta pe mătușa sa.

Collins a pregătit documentele necesare și le-a trimis la începutul lunii ianuarie, printr-un serviciu poștal cu confirmare de livrare. Sistemul de urmărire a confirmat că plicul ajunsese la destinație, însă ulterior nepoatei i s-a spus că instituția nu avea nicio înregistrare a documentelor și că, în continuare, nu putea discuta cazul.

La un moment dat, femeia a rămas și fără posibilitatea de a efectua apeluri internaționale, după ce i s-a terminat creditul telefonic. Astfel, WhatsApp a rămas singura modalitate prin care putea comunica.