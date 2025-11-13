O broşă care i-a aparţinut lui Napoleon a fost vândută la preţul record de 3,7 milioane de euro la Geneva

13-11-2025 | 08:22
napoleon
Imago

O broșă cu diamante care i-a aparținut lui Napoleon Bonaparte și a fost recuperată de armata prusacă la Waterloo s-a vândut la Geneva pentru suma record de 3,79 milioane de euro, a anunțat casa de licitații Sotheby’s.

Preţul de vânzare al acestei bijuterii istorice, una dintre piesele-vedetă ale acestei "săptămâni a luxului" pe malurile lacului Léman, a depăşit cu mult aşteptările Sotheby's, care o estimase la o valoare cuprinsă între 130.000 şi 220.000 de euro.

Broşa făcea parte din bunurile personale pe care împăratul a fost nevoit să le abandoneze în timpul fugii sale de la Waterloo (în actuala Belgie) în faţa soldaţilor britanici şi prusaci, la finalul celebrei bătălii care i-a pecetluit căderea.

napoleon
ADN prelevat dintr-o groapă comună cu militari francezi dezvăluie agenţii patogeni care au devastat armata lui Napoleon

Bijuteria circulară, cu diametrul de circa 45 mm, are în centru un mare diamant oval de 13,04 carate, înconjurat de aproape o sută de diamante vechi, de forme şi dimensiuni variate, dispuse pe două rânduri concentrice.

Această piesă unică a fost creată pentru Napoleon în jurul anului 1810, "probabil pentru a-i împodobi bicornul în ocazii speciale", a precizat casa de licitaţii. A fost apoi oferită, împreună cu alte obiecte, regelui Prusiei Frederick William al III-lea, ca trofeu de război, la 21 iunie 1815, la doar trei zile după bătălia de la Waterloo.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Cercetătorii au descoperit „inamicii” invizibili care au decimat armata cu care Napoleon a vrut să cucerească Rusia
Stiri Stiinta
Cercetătorii au descoperit „inamicii” invizibili care au decimat armata cu care Napoleon a vrut să cucerească Rusia

Un studiu recent prezintă o nouă perspectivă asupra campaniei dezastruoase a lui Napoleon în Rusia. Armata ar fi fost lovită de mai multe boli infecțioase, inclusiv două tipuri de bacterii necunoscute anterior.

ADN prelevat dintr-o groapă comună cu militari francezi dezvăluie agenţii patogeni care au devastat armata lui Napoleon
Stiri Stiinta
ADN prelevat dintr-o groapă comună cu militari francezi dezvăluie agenţii patogeni care au devastat armata lui Napoleon

Retragerea lui Napoleon din Rusia, în 1812, a fost un moment cataclismic care a marcat începutul sfârșitului imperiului său, peste 300.000 de soldați pierzându-și viața din cei circa 500.000 mobilizați, transmite Reuters.

Jaf spectaculos la Luvru. Reacția ministrului francez al Culturii după ce hoții au furat bijuterii de patrimoniu în 4 minute
Stiri actuale
Jaf spectaculos la Luvru. Reacția ministrului francez al Culturii după ce hoții au furat bijuterii de patrimoniu în 4 minute

Jaf în doar 4 minute la celebrul Muzeu Luvru din Capitala Franței. Hoții au dat lovitura și au furat bijuterii de o valoare inestimabilă. Podoabele dispărute i-au aparținut lui Napoleon și coroanei regale franceze.

Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat
Stiri Politice
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

