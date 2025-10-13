Noua componență a guvernului francez condus de Sebastien Lecornu. Conducerea a trei ministere-cheie rămâne aceeași

Stiri externe
13-10-2025 | 08:11
Președinția franceză a anunțat duminică seară noua componență a cabinetului condus de Sebastien Lecornu, pe care Emmanuel Macron l-a numit vineri, din nou, premier al Republicii.

În condițiile în care ultimul guvern al lui Lecornu a durat doar 14 ore, prim-ministrul nu a revenit cu schimbări majore. În ciuda promisiunii de a forma un cabinet al „reînnoirii şi diversităţii”, conducerea a trei ministere importante rămâne aceeași.

Roland Lescure, un apropiat al preşedintelui Macron, a fost păstrat în funcţia de ministru de Finanţe. Asta într-un moment în care Guvernul se află sub o presiune intensă, pentru a trece bugetul pentru 2026 printr-un parlament profund divizat.

De asemenea, ministrul de Externe și cel al Justiţiei râmân neschimbați.

Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie

