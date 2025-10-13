Noua componență a guvernului francez condus de Sebastien Lecornu. Conducerea a trei ministere-cheie rămâne aceeași

Președinția franceză a anunțat duminică seară noua componență a cabinetului condus de Sebastien Lecornu, pe care Emmanuel Macron l-a numit vineri, din nou, premier al Republicii.

În condițiile în care ultimul guvern al lui Lecornu a durat doar 14 ore, prim-ministrul nu a revenit cu schimbări majore. În ciuda promisiunii de a forma un cabinet al „reînnoirii şi diversităţii”, conducerea a trei ministere importante rămâne aceeași.

Roland Lescure, un apropiat al preşedintelui Macron, a fost păstrat în funcţia de ministru de Finanţe. Asta într-un moment în care Guvernul se află sub o presiune intensă, pentru a trece bugetul pentru 2026 printr-un parlament profund divizat.

De asemenea, ministrul de Externe și cel al Justiţiei râmân neschimbați.

