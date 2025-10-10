Criză politică în Franţa. Reuniune, fără rezultat, între Emmanuel Macron şi partide

10-10-2025 | 20:54
Emmanuel Macron
Reuniunea de criză convocată de Emmanuel Macron nu a dus la niciun rezultat, menținând Franța în impas politic, potrivit AFP.

autor
Ioana Andreescu

„Nu avem niciun răspuns, cu excepţia faptului că viitorul prim-ministru, care ar trebui să fie numit în următoarele ore, nu va fi din tabăra noastră politică (de stânga)", a declarat lidera ecologiştilor Marine Tondelier, arătându-se "siderată" după această reuniune de aproape două ore şi jumătate.

„Toate astea se vor termina foarte rău", a adăugat ea, prezicând o posibilă "dizolvare" a Adunării Naţionale (camera inferioară a parlamentului). Nu există "niciun răspuns clar" din partea şefului statului, a întărit Olivier Faure, liderul grupului parlamentar al socialiştilor, care a cerut numirea unui premier din tabăra sa.

În eventualitatea suspendării foarte nepopularei reforme a pensiilor, condiţie prealabilă pusă de o mare parte a stângii pentru a nu cenzura viitorul guvern, şeful statului a propus doar „decalarea în timp" a măsurii privind vârsta de pensionare, spune Marine Tondelier.

„Nicio noutate", opinează şi comunistul Fabien Roussel, avertizând: dacă premierul este "din tabăra lui Emmanuel Macron", "noi nu vom putea să-l acceptăm".

Liderii partidului de dreapta Republicanii (Les Republicains/LR), Bruno Retailleau şi Laurent Wauquiez, au ieşit primii de la Elysee, fără să facă declaraţii.

Marii absenţi de la această reuniune au fost partidele Adunarea Naţională (Rassemblement National /RN), de extrema dreaptă, şi Franţa Nesupusă (LFI), a stângii radicale, care nu au fost convocate pentru că, contrar celorlalte, ambele au declarat că „doresc dizolvarea" parlamentului, a justificat anturajul lui Emmanuel Macron.

Este o vorbă de o „ruptură cu funcţia" prezidenţială, a protestat preşedinta grupului parlamentar al RN, Marine Le Pen, denunţând o "reuniune a negustorilor de covoare" la un congres al pompierilor.

Emmanuel Macron promisese miercuri să numească un premier "până vineri seara", după demisia răsunătoare luni a lui Sebastien Lecornu. Acesta din urmă primise misiunea de a purta negocieri suplimentare timp de două zile pentru a încerca să obţină, în absenţa unei majorităţi parlamentare, a unui acord de necenzurare a viitorului guvern.

Nu s-au divulgat informaţii cu privire la ora şi modalităţile unui anunţ. O viitoare declaraţie a preşedintelui Macron a fost evocată de anturajul său.

La câteva ore înainte de numire, scenariul reînnoirii mandatului lui Sebastien Lecornu revenea cu forţă, riscând să irite opoziţia şi să accelereze cenzura noii echipe.

Emmanuel Macron se confruntă o dată în plus cu problema cu care se luptă de mai bine de un an: găsirea unui prim-ministru capabil să supravieţuiască într-un peisaj parlamentar fără majoritate, divizat în trei blocuri (alianţa de stânga, centru-dreapta, extrema dreaptă) de la dizolvarea Adunării în iunie 2024.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 10-10-2025 20:25

