Politico: Criza politică din Franța intensifică temerile UE privind o virare spre extrema dreaptă a statului fondator

Stiri externe
10-10-2025 | 16:19
emmanuel macron
Shutterstock

Temerile vechi ale Uniunii Europene privind o posibilă virare spre extrema dreaptă a Franței, un stat fondator, au revenit în prim-plan săptămâna aceasta, pe fondul agravării crizei politice din țară, scrie Politico într-o analiză.

autor
Mihaela Ivăncică

Unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Emmanuel Macron s-a alăturat cererilor tot mai numeroase de demisie a liderului francez.

Presiunea asupra președintelui Franței este imensă, după ce ultima încercare a premierului de a forma un guvern funcțional s-a destrămat în doar 14 ore. Alegeri anticipate în lunile sau chiar săptămânile următoare devin tot mai probabile.

Posibilă victorie a extremei drepte în Franța

În acest context, o victorie a partidului de extremă dreaptă Rassemblement National, condus de Marine Le Pen, la alegerile prezidențiale și parlamentare, este din ce în ce mai plauzibilă. Aceasta ar putea însemna că o voce eurosceptică și de extremă dreaptă ar reprezenta Franța în instituțiile-cheie ale Uniunii Europene, întărind astfel valul populist și conservator în blocul comunitar.

„Europa a trecut prin război, lockdown, iar în unele zone, precum Budapesta, chiar printr-un regim asemănător unei dictaturi soft. Suntem obișnuiți să funcționăm în ciuda unor șocuri majore”, a declarat un oficial european sub protecția anonimatului.

Citește și
marine le pen
Franța, în pragul alegerilor anticipate. Lecornu vede „încă o cale de urmat”, Le Pen cere dizolvarea Parlamentului

Cu toate acestea, oficialul a adăugat că „Le Pen este altceva”, referindu-se la opinia larg răspândită la Bruxelles că o schimbare radicală în conducerea Franței ar avea efecte profunde asupra Uniunii Europene, se mai arată în analiză.

Deși extrema dreaptă a cerut constant alegeri parlamentare anticipate, evoluțiile recente deschid și posibilitatea alegerilor prezidențiale anticipate, dacă Macron va fi nevoit să demisioneze – lucru pe care acesta îl exclude însă ferm, promițând că va rămâne în funcție până în 2027.

O eventuală preluare a puterii executive de către Adunarea Națională ar complica și mai mult situația UE, deja afectată de influența liderilor precum Viktor Orbán (Ungaria) și Robert Fico (Slovacia), și, probabil, în curând, Andrej Babiš, după succesul său electoral din Cehia.

Valul populist amenință să blocheze politicile Uniunii în sectoare cheie, în special în domeniul relațiilor cu Rusia și al apărării. Orbán și Fico s-au opus constant sancțiunilor UE împotriva Rusiei de la începutul invaziei Ucrainei.

Babiš a anunțat că va abandona inițiativa europeană de furnizare a muniției către Ucraina, va contesta planurile NATO de creștere a bugetelor militare și va critica Comisia Europeană pe tema Pactului Verde, o altă țintă a lui Le Pen.

Marine Le Pen și opoziția față de sprijinul pentru Ucraina

Marine Le Pen s-a poziționat ferm împotriva creșterii sprijinului pentru Kiev, acuzându-l pe Macron de „războinicie”, mai ales când acesta a sugerat trimiterea de trupe în Ucraina, o poziție diferită de cea a multor țări europene.

Deși Franța nu a fost cel mai mare contributor financiar la ajutorul militar pentru Ucraina, „rolul de lider în discursul public” al lui Macron a fost esențial în mobilizarea sprijinului pentru Ucraina și în întărirea apărării europene, a precizat un înalt oficial din UE, scrie Politico.

„Odată cu plecarea sa, acest sprijin va fi pus în pericol — știm că Le Pen nu va continua pe aceeași linie”, a avertizat oficialul.

Raliul Național a exprimat o opoziție clară față de viziunea președintelui Emmanuel Macron referitoare la posibilitatea de a împărți umbrela nucleară a Franței sau de a pune în comun resurse militare, în contextul escaladării conflictului pe continentul european.

Întrebată recent, la postul de televiziune LCI, dacă armele nucleare franceze ar putea fi staționate în viitor în Germania sau Polonia, Marine Le Pen a răspuns tranșant: „Și ce urmează după asta?”

De asemenea, lidera Raliului Național a reafirmat angajamentul partidului de a părăsi comanda militară integrată a NATO, subliniind însă că va menține cooperarea cu aliații, inclusiv cu Statele Unite, în cadrul unor misiuni militare esențiale.

Perspective electorale

Cel mai pesimist scenariu pentru susținătorii integrării europene este însă încă incert dacă se va materializa. În ciuda discursului său puternic, Raliul Național nu a reușit până acum să depășească barierele electorale care i-au blocat constant accesul la putere.

Sistemul electoral francez, cu două tururi de scrutin, impune ca un partid să obțină peste 50% din voturi în al doilea tur pentru a câștiga. Această condiție a fost dificil de atins pentru Le Pen și susținătorii săi, deoarece alegători din diverse tabere politice s-au mobilizat în trecut pentru a susține candidați mai centrali, cu scopul de a limita accesul extremei drepte — chiar dacă marja de victorie s-a micșorat, mai menționează sursa citată.

Cu toate acestea, Raliul Național a înregistrat progrese importante, devenind în prezent cel mai mare grup politic din camera inferioară a Parlamentului, controlând, împreună cu aliații săi, aproximativ un sfert din locuri. În 2017, la prima alegere a lui Macron, partidul avea doar câteva mandate.

Chiar dacă situația politică actuală este fragmentată, obținerea unei majorități absolute rămâne un obiectiv dificil, afirmă Mathieu Gallard, analist la institutul de sondare Ipsos.

Slăbirea frontului republican

Pe de altă parte, peisajul politic profund divizat a slăbit considerabil așa-numitul „front republican” — alianța partidelor tradiționale care, între tururile de scrutin, încearcă să împiedice ascensiunea extremei drepte.

În sondajele recente, Raliul Național se menține la aproximativ 33% din intențiile de vot, un procent similar cu cel obținut la alegerile legislative de anul trecut, potrivit institutului OpinionWay. Blocul de stânga moderată se situează între 18% și 24%, iar tabăra centristă a lui Macron ocupă locul trei, cu un scor estimat între 14% și 16%.

În cazul în care partidul lui Le Pen ar obține o majoritate absolută în cadrul unui scrutin parlamentar anticipat, sau s-ar apropia de acest prag, Jordan Bardella, protejatul său, ar putea revendica funcția de prim-ministru și ar putea forma un guvern de extremă dreapta.

Aceasta ar însemna că Raliul Național ar controla poziția Franței în Consiliul Uniunii Europene, unde guvernele negociază împreună cu Parlamentul European legislația comunitară.

Riscul unui blocaj în Consiliu

Deși atenția la Bruxelles este concentrată asupra alegerilor prezidențiale, un oficial din Comisia Europeană avertizează că „se subestimează complet ce înseamnă o confruntare generală” în cadrul Consiliului, iar Franța ar putea bloca multe propuneri legislative ale Comisiei în diverse domenii.

O Franță viitoare dominată de extrema dreaptă ar rămâne, cel puțin pentru moment, în minoritate.

Un oficial a declarat că, în privința unor subiecte precum politica auto, extrema dreaptă va avea de partea sa doar Ungaria, ceea ce nu va fi suficient pentru a câștiga. De asemenea, în cazul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și grupul Mercosur din America de Sud, așteptat pentru semnare pe 5 decembrie, această poziție va duce tot la pierdere.

O întrebare majoră pentru Europa este dacă diferitele forme de populism de dreapta de pe continent se vor putea uni la un moment dat pentru a forma o minoritate de blocaj, care să paralizeze funcționarea Uniunii Europene.

Situația partidelor de extremă dreaptă în Europa

Gallard, de la Ipsos, consideră că un astfel de scenariu este puțin probabil pe termen scurt, chiar dacă partidele de extremă dreapta înregistrează scoruri importante în sondajele pentru alegerile viitoare, cum ar fi cele din Țările de Jos, programate pentru sfârșitul lunii octombrie.

„Situațiile din diferite țări sunt destul de diferite”, a explicat Gallard. „De exemplu, în Țările de Jos, Partidul pentru Libertate al lui Geert Wilders conduce sondajele, dar este de așteptat să obțină un scor mult mai mic decât la alegerile precedente.”

Naționaliștii populiști vor avea un rol important și în alegerile din anul viitor din Suedia și Ungaria, unde Viktor Orbán caută să-și păstreze funcția. În Germania, la alegerile din februarie 2025, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut cel mai bun rezultat național de până acum, cu 21% din voturi, devenind astfel al doilea cel mai mare partid din țară.

Grégoire Roos, director de program pentru Europa și Rusia la think tank-ul Chatham House din Londra, a subliniat că fiecare țară va trece, într-un fel sau altul, prin propriul „capitol populist”. „Speranța noastră este ca aceste momente să nu se întâmple toate simultan”, a spus el.

Sursa: Politico

Etichete: Franta, criza politica,

Dată publicare: 10-10-2025 16:11

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Stiri externe
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%.

Franța, în pragul alegerilor anticipate. Lecornu vede „încă o cale de urmat”, Le Pen cere dizolvarea Parlamentului
Stiri externe
Franța, în pragul alegerilor anticipate. Lecornu vede „încă o cale de urmat”, Le Pen cere dizolvarea Parlamentului

În Franța, viitorul Guvernului rămâne incert. Premierul demisionar, Sebastien Lecornu, consideră că misiunea lui s-a încheiat, iar președintele Emmanuel Macron va nominaliza un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore.

Macron, îndemnat să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa. Alegerile anticipate revin în discuție
Stiri externe
Macron, îndemnat să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa. Alegerile anticipate revin în discuție

Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru a găsi o soluţie rapidă la impasul politic din Franţa, după ce primul său prim-ministru şi fost aliat l-a îndemnat să demisioneze pentru binele ţării.

„Harababură cum Franța nu a mai văzut din 1958”. Concluzia premierului demisionar francez după ultimele negocieri
Stiri externe
„Harababură cum Franța nu a mai văzut din 1958”. Concluzia premierului demisionar francez după ultimele negocieri

Premierul demisionar al Franței, Sébastien Lecornu, a avut miercuri ultimele negocieri pe care i le-a cerut președintele Macron, în ziua demisiei. Spune că forțele politice sunt de acord cu un buget până la sfârșitul anului.

Motivul pentru care George Clooney s-a mutat cu familia la o fermă din Franța
Stiri Mondene
Motivul pentru care George Clooney s-a mutat cu familia la o fermă din Franța

George Clooney a declarat că decizia sa de a se stabili în Franța a fost motivată de dorința de a le oferi copiilor săi un start mai bun în viață decât dacă ar fi rămas în Statele Unite.

Recomandări
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult
Stiri actuale
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult

România nu importă din Rusia hidrocarburi, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ca reacție la dezvăluirile Reuters despre creșterile de importuri de petrol și gaze către mai multe țări europene, fiind nominalizată și țara noastră.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28