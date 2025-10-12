Iranul respinge reluarea negocierilor nucleare cu europenii: „Nu vedem niciun motiv pentru discuții”

12-10-2025 | 09:37
rachete iran
Shutterstock

Iranul nu vede "niciun motiv" pentru a relua negocierile privind programul său nuclear cu ţările europene, a declarat sâmbătă Teheranul, în timp ce Franţa, Regatul Unit şi Germania au afirmat vineri "hotărârea" lor de a le relansa, scrie AFP.

Vlad Dobrea


Aceste trei ţări sunt la originea restabilirii de către ONU, la 28 septembrie, a sancţiunilor internaţionale legate de programul nuclear al Iranului, ridicate în urmă cu 10 ani, după eşecul negocierilor recente cu Republica Islamică.

"Ce pot face ei şi ce rezultat pozitiv ar putea avea astfel de negocieri?", s-a întrebat sâmbătă la televiziunea de stat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. "Nu vedem cu adevărat niciun motiv să negociem cu ei", a adăugat ministrul.

Parisul, Londra şi Berlinul au declarat vineri că sunt "hotărâte să reia negocierile cu Iranul" privind programul său nuclear "în vederea unui acord global, durabil şi verificabil, care să garanteze că Iranul nu va dobândi niciodată arme nucleare", potrivit unui comunicat comun.

Franţa, Regatul Unit şi Germania "ar trebui mai întâi să explice de ce ar trebui să negociem din nou cu ei", a comentat şeful diplomaţiei iraniene.

"Am purtat deja negocieri şi am ajuns la un acord, (dar) Statele Unite s-au retras, iar cele trei ţări europene nu şi-au respectat angajamentele", a adăugat Araghchi.

În 2015, după ani de negocieri, Franţa, Regatul Unit, Germania, Statele Unite, Rusia şi China au ajuns la un acord cu Iranul care prevedea un cadru pentru activităţile nucleare iraniene în schimbul ridicării sancţiunilor.

Statele Unite, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, au decis în 2018 să se retragă şi să restabilească propriile sancţiuni, în timp ce Iranul îşi respecta angajamentele conform Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Teheranul le reproşează europenilor că nu au împiedicat reintroducerea acestor sancţiuni americane.

Ca represalii, Iranul s-a eliberat treptat de anumite angajamente, în special cele privind îmbogăţirea uraniului, determinând cele trei ţări europene să declanşeze procesul de restabilire a sancţiunilor ONU.

Ţările occidentale şi Israelul, duşman declarat al regimului iranian, suspectează Teheranul că încearcă să se doteze cu bomba atomica.

Iranul neagă că are astfel de ambiţii militare, dar insistă asupra dreptului său la un program nuclear în scopuri civile.

Sursa: Agerpres

