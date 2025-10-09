Franța, în pragul alegerilor anticipate. Lecornu vede „încă o cale de urmat”, Le Pen cere dizolvarea Parlamentului

În Franța, viitorul Guvernului rămâne incert. Premierul demisionar, Sebastien Lecornu, consideră că misiunea lui s-a încheiat, iar președintele Emmanuel Macron va nominaliza un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore.

Într-un interviu televizat, transmis miercuri seară la o oră de vârf, Lecornu a avertizat că lipsa unui buget adoptat până la sfârșitul anului ar putea avea consecințe dramatice. Dar crede că e încă loc de compromisuri în Parlamentul Francez.

„Alegerile anticipate sunt inevitabile”, i-a răspuns Marine Le Pen, cel mai important lider al extremei drepte.

După negocieri cu forțele politice de stânga, pentru identificarea posibilelor compromisuri guvernamentale, și o întâlnire cu Emmanuel Macron, premierul demisionar Sebastien Lecornu a mers la principalul jurnal de știri al postului de televiziune France 2, pentru a împărtăși concluziile.

Sebastien Lecornu, premierul demisionar al Franței: „Ce pot să vă spun este că simt că încă mai există o cale de urmat. Este dificil și i-am spus președintelui Republicii că perspectivele unei dizolvări (a Adunării Naționale) se estompează și cred că situația îi permite președintelui să numească un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore”.

Sebastien Lecornu
„Harababură cum Franța nu a mai văzut din 1958”. Concluzia premierului demisionar francez după ultimele negocieri

Dacă va decide să nu dizolve Adunarea Națională, liderul de la Elysee va trebui să aleagă un nou prim-ministru. Acesta se va confrunta cu aceeași provocare întâmpinată de cei doi predecesori ai lui Lecornu: adoptarea unui buget, fără majoritate în parlament. Un proiect de buget pentru anul 2026 ar putea fi prezentat Consiliului de Miniștri luni.

Între timp, Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta, care, de mult timp, cere alegeri anticipate, a declarat că ar vota împotriva oricărui guvern nou.

Marine Le Pen, liderul grupului Raliul Național din Adunarea Națională: „Consecința este refuzul lui Emmanuel Macron de a respecta instituțiile. Rezistând instituțiilor, el se opune poporului francez, iar acest lucru are drept rezultat un spectacol lamentabil, disperat, care dăunează politicii, dăunează țării. Aștept o dizolvare (a Adunării naționale). Sau o demisie, mi-ar conveni și asta. Nu sunt prea pretențioasă, nu-i așa? Una sau alta, las la latitudinea președintelui”.

Adunarea Națională a fost dizolvată și anul trecut de Macron, tot din cauza unui blocaj politic. Dar alegerile anticipate au condus la un Parlament și mai fragmentat.

Sursa: Pro TV

Macron, îndemnat să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa. Alegerile anticipate revin în discuție
Stiri externe
Macron, îndemnat să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa. Alegerile anticipate revin în discuție

Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru a găsi o soluţie rapidă la impasul politic din Franţa, după ce primul său prim-ministru şi fost aliat l-a îndemnat să demisioneze pentru binele ţării.

„Harababură cum Franța nu a mai văzut din 1958”. Concluzia premierului demisionar francez după ultimele negocieri
Stiri externe
„Harababură cum Franța nu a mai văzut din 1958”. Concluzia premierului demisionar francez după ultimele negocieri

Premierul demisionar al Franței, Sébastien Lecornu, a avut miercuri ultimele negocieri pe care i le-a cerut președintele Macron, în ziua demisiei. Spune că forțele politice sunt de acord cu un buget până la sfârșitul anului.

