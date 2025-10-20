Președintele Columbiei, atac la adresa lui Trump: „Sunteți nepoliticos și ignorant”. Reacția furioasă a liderului SUA

Președintele Columbiei a acuzat Statele Unite de încălcarea suveranității spațiului maritim al țării și uciderea unui pescar în timpul unui atac în Caraibe, luna trecută.

Donald Trump a comentat, însă, o altă operațiune de acum câteva zile. Atunci, armata americană a lovit un submarin care transporta droguri.

Disputa dintre președintele columbian și liderul american a început când Gustavo Petro a acuzat Washingtonul că forțele americane au încălcat spaţiul maritim al țării sale. Și au ucis un pescar în atacul asupra unei nave pe 15 septembrie.

„Ambarcațiunea columbiană era în derivă și avea semnalele de urgență activate din cauza unei defecțiuni la motor. Bărbatul care a fost omorât nu avea nicio legătură cu traficul de droguri, iar activitatea sa zilnică era pescuitul", a scris Gustavo Petro pe rețeaua X. Nu înainte înainte să adauge: „Așteptăm explicații din partea guvernului american”.

Mesajul oficialului de la Bogotá l-a înfuriat pe Donald Trump.

„Președintele Gustavo Petro, din Columbia, este un lider al drogurilor ilegale care încurajează puternic producția masivă de stupefiante în câmpuri mari și mici din toată țara. (...) Petro, un președinte prost cotat și foarte nepopular, cu o atitudine provocatoare față de America, ar face bine să închidă imediat aceste câmpuri ale morții. Altfel, Statele Unite le vor închide pentru el. Și nu o vor face cu frumosul”, a scris liderul de la Casa Albă pe propria rețea de socializare.

În replică, omologul său i-a transmis să-l citească pe Gabriel Garcia Marquez.

„Domnule Trump, Columbia nu a fost niciodată nepoliticoasă cu Statele Unite. Dimpotrivă, a iubit foarte mult cultura dumneavoastră. Sunteți nepoliticos și ignorant față de Columbia. Citiți, așa cum a făcut însărcinatul dumneavoastră cu afaceri în Columbia, romanul „Un veac de singurătate”. Și vă asigur că veți învăța ceva despre singurătate", a adăugat Gustavo Petro.

În acest timp, Washingtonul și-a întețit acțiunile militare în Caraibe. În urmă cu trei zile, marina americană a atacat un așa-zis "submarin" care transporta droguri.

Pe rețeaua sa, Donald Trump a scris că două persoane au fost ucise. Potrivit informațiilor furnizate de serviciile de informații americane, ambarcațiunea era "încărcată în mare parte cu Fentanil și alte narcotice ilegale".

Sunt și doi supraviețuitori, un columbian și un ecuadorian, care au fost salvați de pe mare și vor fi extrădați în țările lor, a anunțat liderul american. Unele voci spun, însă, că submarinul era doar o altă barcă de pescuit.

Pentagonul a desfăşurat mijloace militare importante în Caraibe, printre care șapte nave şi avioane de luptă stealth, în cadrul a ceea ce prezintă ca fiind o luptă împotriva traficului de droguri pe mare. Și a efectuat, de la începutul lunii septembrie, cel puţin șase atacuri care au provocat cel puţin 27 de morţi.

