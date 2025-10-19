Preşedintele columbian acuză Washingtonul că i-a încălcat spaţiul maritim. Un pescar a fost ucis

Stiri externe
19-10-2025 | 09:42
Gustavo Petro
AFP

Gustavo Petro a afirmat, sâmbătă, că Statele Unite au încălcat suveranitatea spaţiului maritim al ţării şi au ucis un pescar în timpul desfăşurării militare în Caraibe, prezentată ca o operaţiune împotriva traficanţilor de droguri.

autor
Sabrina Saghin

Funcţionarii guvernului american au comis un asasinat şi au încălcat suveranitatea apelor noastre teritoriale”, a declarat preşedintele de stânga pe X, scrie News.ro.

„Pescarul Alejandro Carranza nu avea nicio legătură cu traficul de droguri, iar activitatea sa zilnică era pescuitul”, a subliniat el, referindu-se la un columbian care ar fi fost ucis în septembrie în timpul unui atac al forţelor americane asupra ambarcaţiunii sale.

Washington desfășoară operațiuni în Caraibe

Washington a desfăşurat mijloace militare importante în Caraibe - printre care şapte nave şi avioane de luptă stealth - în cadrul a ceea ce prezintă ca fiind o luptă împotriva traficului de droguri, şi a efectuat de la începutul lunii septembrie cel puţin şase atacuri care au provocat cel puţin 27 de morţi. Legalitatea acestor atacuri împotriva unor suspecţi care nu au fost nici interceptaţi, nici interogaţi, în ape străine sau internaţionale, este subiect de dezbatere.

„Alejandro Carranza este pescar, am crescut în familii de pescari (...) nu este corect că l-au bombardat în acest fel. Este o persoană nevinovată care pleca să-şi câştige pâinea zilnică”, a declarat Audenis Manjarres, o rudă a victimei, la televiziunea publică RTVC Noticias. Ea a afirmat că a recunoscut ambarcaţiunea care apare în videoclipurile atacului din 15 septembrie difuzate de mass-media internaţională.

Citește și
Cundiboyacense Columbia
O linie umană ancestrală necunoscută, descoperită în Columbia. Secvențierea ADN-ului dezvăluie secrete de 6.000 de ani

Bogota denunţă această desfăşurare americană în Caraibe, care vizează în special Venezuela, al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, este acuzat de Donald Trump că ar fi la conducerea unei vaste organizaţii de trafic de droguri către Statele Unite.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, crima, Columbia,

Dată publicare: 19-10-2025 09:42

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
„Miss Pușcărie” într-o închisoare supraaglomerată din Bogota. Traficantele și-au etalat calitățile pe podium |GALERIE FOTO
Stiri Diverse
„Miss Pușcărie” într-o închisoare supraaglomerată din Bogota. Traficantele și-au etalat calitățile pe podium |GALERIE FOTO

Deținutele din închisoarea El Buen Pastor din Bogotá, Columbia, au participat la concursul anual de frumusețe organizat în cinstea sărbătorii Fecioarei Maria a Milostivirii, patroana deținuților.

O linie umană ancestrală necunoscută, descoperită în Columbia. Secvențierea ADN-ului dezvăluie secrete de 6.000 de ani
Stiri externe
O linie umană ancestrală necunoscută, descoperită în Columbia. Secvențierea ADN-ului dezvăluie secrete de 6.000 de ani

Oamenii de știință din Columbia au descoperit o linie umană ancestrală necunoscută, analizând ADN-ul complet extras din oseminte vechi de 6.000 de ani, găsite lângă Bogota.

O femeie care a fost oarbă timp de 10 ani poate vedea din nou după ce medicii i-au implantat un dinte în ochi, în SUA
Stiri externe
O femeie care a fost oarbă timp de 10 ani poate vedea din nou după ce medicii i-au implantat un dinte în ochi, în SUA

O femeie din Columbia Britanică, Canada, care fusese oarbă timp de un deceniu, și-a văzut pentru prima dată soțul și câinele în acest an, după ce un dinte i-a fost implantat în orbita ocular, scrie Daily Mail.

Recomandări
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat
Stiri actuale
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Blocul din Rahova, unde a avut loc explozia catastrofală de vineri, e condamnat. Este concluzia Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit, sâmbătă seară, în ședință.

Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin
Stiri actuale
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

„No Kings”: Milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Trump. Replica jignitoare a președintelui | GALERIE FOTO
Stiri externe
„No Kings”: Milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Trump. Replica jignitoare a președintelui | GALERIE FOTO

Aproape şapte milioane de protestatari s-au adunat, sâmbătă, la demonstraţii „No Kings”, în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 22

21:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Octombrie 2025

29:13

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28