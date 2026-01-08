Ninsorile provoacă haos în traficul aerian din Europa. Aeroportul din Amsterdam a anulat cel puţin 800 de zboruri

Ninsorile şi poleiul au continuat să creeze probleme în mai multe zone din Europa, paralizând zborurile şi traficul rutier.

Aproximativ 1.000 de persoane au rămas peste noapte pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce pistele erau curăţate de zăpadă.

Cel puţin 800 de zboruri au fost anulate, miercuri, la Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate hub-uri aeriene din Europa.

Stephan Donker, purtătorul de cuvânt al aeroportului, a declarat pentru Reuters că este vorba de o ”situaţie excepţională”, adăugând că Schiphol a amenajat câteva sute de paturi şi a pus la dispoziţia călătorilor perne, pături, mâncare şi băuturi.

În restul Ţărilor de Jos, multe şcoli au fost închise, iar autorităţile au îndemnat oamenii să lucreze de acasă.

Haos aerian şi la Paris

La Paris, aproximativ 100 de zboruri au fost anulate la aeroportul Charles de Gaulle şi alte 40 la Orly, pe măsură ce furtuna Goretti a lovit coasta Atlanticului, acoperind capitala franceză cu zăpadă.

Serviciile de transport public cu autobuzul din Paris şi din suburbiile înconjurătoare au fost suspendate din cauza drumurilor îngheţate, deşi majoritatea sistemelor de metrou şi de trenuri suburbane funcţionau, au declarat oficialii din domeniul transporturilor.

Serviciul meteorologic Météo France a anunţat că 38 dintre cele 96 de departamente metropolitane ale ţării – zona continentală şi Corsica – se află în alertă din cauza ninsorilor abundente şi a gheţii negre, cu o strat de zăpadă deja acumulat între 3 cm şi 7 cm.

Serviciul a declarat că valul de frig este de ”o intensitate rară pentru această perioadă a anului”. Autorităţile au avertizat deja locuitorii din regiunea Parisului să evite deplasările inutile miercuri şi să lucreze de acasă, dacă este posibil. Marţi, cinci persoane au fost confirmate decedate în accidente rutiere în Franţa.

În ciuda condiţiilor dificile, turiştii şi locuitorii s-au bucurat de priveliştea rară a unui Paris acoperit de zăpadă, iar unii au profitat de ocazie pentru a schia pe versanţii Montmartre şi de-a lungul grădinilor Champs de Mars, sub Turnul Eiffel.

Oamenii au luat sănii şi chiar pungi de plastic pentru a se da cu ele pe orice pantă au găsit.

”Este excepţional, este incredibil. Este magnific şi ne bucurăm de asta. Am întâlnit şi mulţi turişti şi par foarte fericiţi”, a declarat pentru Reuters Pierre, un parizian care admira peisajul înzăpezit.

Probleme majore şi în Spania

În Spania, zăpada şi frigul au determinat suspendarea unei linii de trenuri de navetă în apropiere de Madrid şi au perturbat traficul pe mai mult de 40 de drumuri.

Ninsorile abundente şi ploile din timpul nopţii au cauzat perturbări în traficul din Balcanii de Vest. În oraşul Knin, din nord-vestul Croaţiei, pasagerii au rămas blocaţi într-un tren timp de mai mult de 12 ore, după ce copacii au căzut pe şine.

Unele oraşe din estul Bosniei şi vestul Serbiei au declarat stare de urgenţă după întreruperi ale alimentării cu energie electrică şi apă.

În Polonia, şcolile din multe regiuni au fost închise din cauza zăpezii, unele trecând la învăţământul la distanţă, în timp ce în Ungaria, ninsorile abundente au afectat autostrăzile şi au întârziat trenurile şi autobuzele.

