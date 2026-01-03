Până când vor continua lapovița și ninsorile. Vremea va începe să se încălzească. Când vor fi 16 grade

Vremea
03-01-2026 | 12:26
Ninsoare
Shutterstock

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în aproape toate regiunile, cu cer mai mult noros, ploi în zona de sud a ţării şi ninsoare în rest, potrivit prognozei ANM pentru perioada 3 - 10 ianuarie 2026.

Astfel, în perioada 3 ianuarie, ora 08:00 - 4 ianuarie, ora 08:00, în ţară, valorile termice vor fi în creştere în sud-estul ţării, în centrul şi nord-estul teritoriului se va răci, iar în rest nu vor fi variaţii semnificative faţă de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări şi temporar vor fi precipitaţii în majoritatea regiunilor, iar în sud-vest vor fi cantităţi de apă de 10 - 20 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 20 - 25 litri/mp.

Precipitaţiile vor fi în special sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în Banat, Oltenia, Muntenia şi local în Crişana şi Moldova, iar în Maramureş, Transilvania, la deal şi la munte vor fi mai ales ninsori. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi în general de 5 - 15 centimetri în zonele montane şi deluroase şi local în Transilvania, iar noaptea şi în Oltenia şi nord-vestul Munteniei. Pe alocuri va fi polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări pe litoral şi pe crestele montane, cu viteze de 50 - 70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 metri în Carpaţii Orientali rafalele vor atinge 70 - 85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea redusă.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 şi 13 grade, cu cele mai mari valori în sud-estul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 şi 4 grade pe litoral. Izolat se va forma ceaţă.

În Bucureşti, în intervalul menţionat, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua slab, iar noaptea vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de -1, respectiv 1 grad Celsius.

În intervalul 4 ianuarie, ora 08:00 - 5 ianuarie, ora 08:00, vremea va fi în general închisă şi se vor semnala precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. Acestea vor fi mai ales sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în Oltenia şi Muntenia, predominant ninsori în Moldova şi în Banat şi doar ninsori în restul teritoriului. Cu precădere în sudul Banatului, local în Oltenia şi în nord-vestul Munteniei vor fi cantităţi de apă de 10 - 15 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 20 litri/mp. Izolat se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări îndeosebi în zona înaltă a Carpaţilor de Curbură (viteze în general de 60 - 80 km/h), temporar viscolind ninsoarea, dar pe arii restrânse şi cu viteze mai mici şi în regiunile sudice.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între -1 şi 13 grade, iar cele minime între -12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 4 grade pe litoral. Izolat, dimineaţa şi noaptea se va forma ceaţă.

În Bucureşti, cerul va fi noros şi temporar va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în a doua parte a nopţii. Temperatura maximă va fi de 4 - 5 grade, iar cea minimă de 0 - 1 grad Celsius.

Pentru perioada 5 ianuarie, ora 08:00 - 6 ianuarie, ora 08:00, meteorologii estimează că vremea se va menţine în general închisă şi temporar vor fi precipitaţii, mixte în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, predominant sub formă de ninsoare la munte şi mai ales ploi în restul teritoriului. Pe alocuri vor fi cantităţi de apă mai însemnate, iar pe spaţii mici se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat cu unele intensificări pe crestele montane şi pe arii restrânse în sud şi sud-est.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 13 grade Celsius, iar cele minime între -5 şi 6 grade, mai ridicate pe litoral, spre 8 - 9 grade. Pe alocuri se va semnala ceaţă.

Vremea în Capitală va fi închisă şi temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat ziua şi slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de 0 - 1 grad. Vor fi condiţii de polei.

Potrivit ANM, În intervalul 6 ianuarie, ora 08:00 - 7 ianuarie, ora 08:00, valorile termice vor fi în creştere. Cerul va avea înnorări persistente în vestul, sud-vestul, nordul şi estul ţării, unde local şi temporar va ploua, iar la munte vor fi precipitaţii mixte. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar ploi slabe vor fi doar izolat. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în sud-est şi pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 16 grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între -4 şi 10 grade. Izolat, vor fi condiţii de polei.

În Bucureşti, cerul va fi noros şi temporar vor mai fi condiţii de ploaie în prima parte a intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 5 - 6 grade, iar cea minimă de 1 - 3 grade.

Meteorologii estimează pentru perioada 7 ianuarie, ora 08:00 - 10 ianuarie, ora 08:00, valori termice în creştere, peste cele specifice perioadei în primele două zile din interval, îndeosebi în regiunile extracarpatice, apoi vor fi în scădere şi vor caracteriza o vreme mai rece decât normalul perioadei, mai ales în jumătatea de nord a ţării. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată în cea mai mare parte a teritoriului.

Şi în Bucureşti, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei în primele două zile din interval, apoi vremea se va răci şi temperaturile se vor situa în jurul normelor. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată la începutul intervalului.

