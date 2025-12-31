Zăpadă în ultima zi din an. Zonele sub Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită | HARTĂ

Vremea
31-12-2025 | 08:17
zapada drumari
Foto: DRDP Cluj

O atenţionare Cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00.

autor
Sabrina Saghin

Pentru intervalul 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20, meteorologii au emis o nouă atenţionare cod galben de vânt pentru nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde vântul va sufla cu viteze de 50...70 km/h şi va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi şi în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menţine scăzută.

Drum inchis
Trafic îngreunat din cauza ninsorilor. Care sunt șoselele cu probleme

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse şi în restul Transilvaniei şi pe litoral.

Sursa: News.ro

Primele pârtii deschise în acest sezon în România. Stațiunile în care se poate schia deja
Primele pârtii deschise în acest sezon în România. Stațiunile în care se poate schia deja

Sezonul de iarnă începe treptat în stațiunile montane din România. Primele pârtii pentru începători s-au deschis la Brașov, iar în alte zone, investițiile în zăpadă artificială țin turiștii pe pârtie chiar și fără ninsori.

Trafic îngreunat din cauza ninsorilor. Care sunt șoselele cu probleme
Trafic îngreunat din cauza ninsorilor. Care sunt șoselele cu probleme

Continuă să ningă în unele zone din țară iar depunerile de zăpadă au afectat traficul pe unele sectoare de drum, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

 

Stare de urgență decretată în New York și New Jersey, după o furtună de zăpadă. Sute de zboruri au fost anulate
Stare de urgență decretată în New York și New Jersey, după o furtună de zăpadă. Sute de zboruri au fost anulate

O furtună de zăpadă a blocat traficul în New York, dar și în alte orașe din nord-estul Statelor Unite. 5.000 de zboruri au avut întârzieri și 400 au fost anulate pe mai multe aeroporturi din regiune.

Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi
Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi

Angajatorul va suporta plata a cinci zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată. Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență în acest sens.

Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

