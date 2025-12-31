Zăpadă în ultima zi din an. Zonele sub Cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită | HARTĂ

O atenţionare Cod galben de vânt pentru mai multe regiuni intră în vigoare de miercuri, de la ora 8.00.

Pentru intervalul 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20, meteorologii au emis o nouă atenţionare cod galben de vânt pentru nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde vântul va sufla cu viteze de 50...70 km/h şi va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi şi în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h.

ANM

În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menţine scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse şi în restul Transilvaniei şi pe litoral.

