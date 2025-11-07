Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câştige războiul”

07-11-2025 | 18:32
nicusor dan volodimir zelenski
Președintele Nicușor Dan a vorbit la telefon cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ioana Andreescu

Cei doi au discutat despre situația de securitate și necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă și justă în Ucraina, el anunțând că au convenit să continue să lucreze pentru stabilirea unui parteneriat strategic.

„Discuție substanțială telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situația actuală de securitate și la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă și justă în Ucraina”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Potrivit președintelui, „Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu și pentru valorile noastre comune.”

Sursa: Agerpres

