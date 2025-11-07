Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câştige războiul”

Președintele Nicușor Dan a vorbit la telefon cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Cei doi au discutat despre situația de securitate și necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă și justă în Ucraina, el anunțând că au convenit să continue să lucreze pentru stabilirea unui parteneriat strategic.

„Discuție substanțială telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situația actuală de securitate și la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă și justă în Ucraina”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Substantive ???? discussion with President @ZelenskyyUa today on the current security situation and the need for increased efforts to achieve a lasting and just peace in ????????. Ukraine needs to win this war, as it fights for the security of Europe as a whole and for our joint values.… pic.twitter.com/HMv7jFEcc0 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 7, 2025

Potrivit președintelui, „Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu și pentru valorile noastre comune.”

„La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Ambele părți ne-am angajat să punem în aplicare o agendă pragmatică, orientată spre viitor și durabilă”, arată șeful statului.

