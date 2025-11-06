Efecte vizibile în România ale războiului din Ucraina. Traficul maritim și deșeurile cresc poluarea în Delta Dunării

Stiri Diverse
06-11-2025 | 11:52
jurilovca - delta dunării
Shutterstock

„Biologi și localnici observă efectele directe și indirecte ale războiului din Ucraina asupra faunei și florei din rezervația biosferei din Delta Dunării”, scrie Le Monde într-un reportaj despre destinația turistică din țara noastră.

autor
Lorena Mihăilă

Pentru a ajunge la Chilia Veche, un sat românesc cu aproximativ 1.700 de locuitori situat în Delta Dunării, oamenii trebuie să meargă cu o barcă și să navigheze mai bine de trei ore pe unul dintre brațele marelui fluviu european.

Delta, una dintre cele mai bine conservate din lume, a fost înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1991 și ridicată apoi la rangul de rezervație naturală a biosferei transfrontaliere, cu o suprafață de 5.200 km. Aici s-au format mai multe ecosisteme fragile, adăpost pentru aproape 3.000 de specii de plante și 4.300 de specii de animale, dintre care peste 300 de păsări.

„Colțul de paradis” este tulburat de război

„În acest mic „colț de paradis” trăiește de o viață Mircea Ghiban 50 de ani, președintele asociației pescarilor din comună și mândru descendent al unei minorități ucrainene stabilite de câteva secole în zonă. Însă, din februarie 2022, „paradisul” a fost tulburat de războiul din Ucraina, aflat foarte aproape.

Citește și
braconaj
Racii sunt noua delicatesă din farfuriile românilor. Cererea crește, iar controalele se intensifică în Delta Dunării

Localitatea ucraineană Kilia cu aproximativ 20.000 de locuitori, se vede clar pe malul opus, la doar 200 de metri în linie dreaptă”, scrie Le Monde.

Porturile ucrainene de pe Dunăre, care au înlocuit portul Odesa pentru exportul de cereale și mărfuri, sunt atacate frecvent de drone și rachete rusești, ale căror explozii asurzitoare se aud și pe partea românească.

Cu toate acestea, brațul Chilia a devenit una dintre principalele rute de acces pentru cargourile care circulă pe fluviu, iar traficul maritim s-a triplat din vara anului 2022.

Navele distrug adesea plasele de pescuit amplasate pe traseul lor, făcând ca pentru mulți pescari să devină aproape imposibil să își continue activitatea.

„Mircea Ghiban afirmă că a înregistrat o pierdere de 20%–30% din captura obișnuită”, mai scrie publicația.

Deja amenințată de schimbările climatice și de activitățile umane, care au cauzat în mod notabil secarea lacurilor în timpul verii, biodiversitatea deltei suferă și de efectele indirecte ale războiului. Ghiban observă declinul populației de sturioni, o specie protejată, în brațul Chilia al Deltei.

„Înainte, prindeam din greșeală câte unul în plase, pe care îl eliberam. Acum, abia dacă mai au mai rămas”, a spus pescarul.

Un „șoc sistemic” pentru ecosistem

Aceeași constatare o face și Iulian Nichersu, directorul științific al Institutului Național de Cercetare al Deltei Dunării (INCDD) din Tulcea, care consideră că războiul acționează ca un „șoc sistemic”, ce riscă pe termen lung să amplifice amenințările deja existente.

 „În cazul sturionilor, aceștia sunt afectați mai întâi de încălzirea globală, din cauza pierderii legăturilor dintre lacuri și a salinizării zonelor unde se reproduc. Dar este adevărat că traficul maritim, exploziile și zgomotele le pot afecta și ele, nu doar pe această specie”, explică biologul.

Deșeuri plastice și poluare

O altă consecință a creșterii traficului maritim este sporirea deșeurilor de pe litoral și din canalele parcurse de cargouri. Pe plaja din Sfântu Gheorghe, ultimul sat de pescari de pe un alt braț al Deltei, zeci de nave sunt vizibile la orizont. Ele așteaptă uneori două-trei săptămâni pentru a intra, pe rând, în canalul navigabil Sulina, spre porturile dunărene.

Localnicii și biologii au observat din vara anului 2022 tot mai multe gunoaie și pungi de plastic în apă, despre care cred că sunt aruncate direct de pe nave.

Nicolae Uncu, 61 de ani, a spus pentru pubilicația franceză că adună deșeuri de fiecare dată când pleacă la pescuit pe mare.

El spune că a văzut o adevărată „explozie” a poluării, mai ales după distrugerea barajului ucrainean de la Kahovka, pe Nipru, în iunie 2023 – lucru confirmat de o înregistrare video de pe telefonul său.

Tone de gunoaie s-au revărsat atunci în Marea Neagră, iar curenții marini, care circulă de la est la vest, au adus multe dintre ele pe plajele sălbatice ale Deltei. Pe lângă acestea, au fost observate și mine marine sau resturi de drone pe litoral.

„Pe lângă aceste deșeuri, mai mulți pescari de pe mare și din canalul Chilia au relatat că au văzut „pete” de ulei de motor, probabil vărsate de navele de marfă. Deși au raportat acest lucru autorităților, „nu s-a făcut nimic ”, mai scrie Le Monde.

Biologul Iulian Nichersu deplânge lipsa de resurse și de autorizații pentru efectuarea studiilor necesare:

„Determinarea nivelului de poluare cauzat de bombardamente sau de traficul maritim a devenit foarte dificilă. Cercetătorii au acces limitat la brațul Chilia și nu mai pot folosi drone de observație pe întreg teritoriul Deltei”, explică el.

ONG-urile continuă proiectele de restaurare

Organizațiile de mediu încearcă să își continue activitatea în limitele posibilului. Este cazul Rewilding Ukraine, care derulează programe de „reînsălbăticire” și reconstrucție ecologică. În Delta Dunării, ONG-ul a introdus bivoli de apă, care „se adaptează bine”, potrivit coordonatorului de proiect, Mykhaïlo Nesterenko.

Organizația este aproape de finalizarea unui proiect de reconectare a lacurilor Deltei, colmatate în perioada sovietică. Procesul a fost întârziat din lipsă de utilaje speciale, dar și de forță de muncă, „pentru că mulți au plecat sau au fost înrolați”, explică Nesterenko.

Factorii care influențează apariția cancerului de colon. Medic: „Eliminăm riscul pe următorii cinci până la 10 ani”

Sursa: Le Monde

Etichete: razboi in ucraina, poluare, delta dunarii, ecosistem,

Dată publicare: 06-11-2025 11:52

Articol recomandat de sport.ro
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
Citește și...
Zeci de case din Transilvania și Delta Dunării au intrat în patrimoniu, renovate cu bani europeni
Romania, te iubesc!
Zeci de case din Transilvania și Delta Dunării au intrat în patrimoniu, renovate cu bani europeni

„Atenție, cade patrimoniul!”, partea a III-a. Zeci de case din Transilvania sau Delta Dunării au fost renovate cu bani europeni şi incluse pe ruta caselor tradiţionale. Acesta de altfel este şi proiectul cu cel mai mare grad de implementare.

Racii sunt noua delicatesă din farfuriile românilor. Cererea crește, iar controalele se intensifică în Delta Dunării
Stiri actuale
Racii sunt noua delicatesă din farfuriile românilor. Cererea crește, iar controalele se intensifică în Delta Dunării

Românii au devenit consumatori tot mai mari de raci, odată cu succesul fructelor de mare în meniurile restaurantelor. Mâncăm crustacee de la noi, dar și importate din țările care au o tradiție și au dezvoltat ferme.

Vremea azi, 23 septembrie. Nefiresc de cald pentru această perioadă, cu temperaturi de până la 33 de grade
Vremea
Vremea azi, 23 septembrie. Nefiresc de cald pentru această perioadă, cu temperaturi de până la 33 de grade

Ziua de marți aduce vreme frumoasă și nefiresc de caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Vor fi 22 de grade în Delta Dunării și 32-33 de grade în Banat.

Sute de păsări exotice s-au oprit pe un lac din România, în drumul lor spre Africa. Vin din Crimeea
Stiri Diverse
Sute de păsări exotice s-au oprit pe un lac din România, în drumul lor spre Africa. Vin din Crimeea

Un spectacol rar a avut loc în Delta Dunării, unde sute de păsări flamingo au poposit pe lacul Nuntași. S-au oprit aici în drumul lor spre Africa, deoarece au găsit hrană și un mediu sigur pentru puii care au venit pe lume anul acesta.

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

Recomandări
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din „grupul X”
Stiri actuale
Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din „grupul X”

Polițiștii au descins joi dimineață la sediile mai multor firme având ca obiect de activitate comercializarea și furnizarea energiei electrice din București, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”.

Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare
Stiri Justitie
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele cântărețului a primit şapte ani de detenţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 06 Noiembrie 2025

03:13:26

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
5 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28