Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung" cu Rusia

06-11-2025 | 11:35
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

autor
Alexandru Toader

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la NATO-Industry Forum 2025 de la Bucureşti, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul din Ucraina, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung.

„Ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în Europa şi în lume. Şi Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale. După cum ştiţi, lucrează cu China, cu Corea de Nord, Iran şi cu alţii. Se pregătesc pentru confruntări pe termen lung. Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiţi”, a subliniat secretarul general al NATO.

El a spus că alianţa are nevoie de industrie pentru a aplica ceea ce numeşte „pace prin forţă”, precizând că este nevoie de o producţie mai mare în domeniu pentru a trece peste aceste ameninţări, potrivit News.ro.

Mark Rutte a reliefat că sunt trei aspecte care trebuie urmărite în această privinţă - cantitate, creativitate şi cooperare.

În ceea ce priveşte cantitatea, s-au deschis linii de producţie noi şi se extind cele existente, dar este nevoie de un timp de livrare mai scurt, a subliniat secretarul general al NATO în faţa oamenilor de afaceri. „Până recent, Rusia producea mai multă muniţie decât toate ţările din alianţa NATO. Dar nu mai este aşa acum. (...) Facem mai mult decât am făcut în decenii”, a punctat Mark Rutte.

El a pus accent pe faptul că este nevoie de apărare aeriană şi de sisteme de interceptare a dronelor mai ieftine, iar aici „cantitatea este cheia”.

O altă latură importantă este creativitatea şi puterea inovaţiei. „Pentru a fi în siguranţă viitor, trebuie să-i depăşim prin inteligenţă pe inimicii noştri”, a spus Mark Rutte. El a arătat că inovaţia trebuie stimulată şi accelerată printr-o reţea de centre de testare în ţările NATO, dar şi prin investiţii în tehnologie şi finanţarea startup-urilor din domeniul apărării, pentru a dezvolta „o nouă generaţie de inovatori”.

Cooperarea este „motivul acestui forum al industriei” care se desfăşoară la Bucureşti, a arătat Rutte, subliniind că NATO vrea să coopereze cu Ucraina, dar şi cu ţările din regiunea Pacificului, nominalizând Australia, Noua Zeelandă, Republica Coreea. „Avem o mulţime de învăţat unii de la ceilalţi. Şi prin combinarea eforturilor noastre putem produce mai mult şi putem creşte inovaţia”, a punctat şeful NATO.

El a dat asigurări că există voinţă politică de a investi mai mult în apărare, după ce menţionase că România, de exemplu, planifică să-şi crească cheluielile militare la 3,5 la sută din PIB.

„Politica este, banii sunt acolo, cerere este şi securitatea noastră depinde de aceasta”, le-a spus Rutte oamenilor de afaceri, cerându-le să mărească producţia, să livreze mai repede, să extindă liniile de producţie şi să facă unele noi.

„Să nu vă temeţi, pentru că trebuie să facem faţă nevoilor reale de astăzi. Ceea ce produceţi dumneavoastră va fi achiziţionat”, a asigurat Mark Rutte. În plus, a argumentat el, rezultatul acestor acţiuni nu se va materializa numai prin mai multă securitate, ci şi prin creştere economică şi mai multe locuri de muncă. „Aspectul de apărare este real şi misiunea merită. Aşa că haideţi să lucrăm împreună pentru a livra un viitor mai sigur şi mai prosper pentru noi toţi”, a îndemnat secretarul general al NATO în finalul alocuţiunii sale de la forumul industriei de apărăre de la Bucureşti.

Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO a organizat, în perioada 5-6 noiembrie, la Bucureşti, NATO-Industry Forum 2025, eveniment care a reunit peste 800 de participanţi din 26 de state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.

Sursa: News.ro

