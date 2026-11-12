Indicele oficial al calității aerului era situat în jurul valorii de 325 de puncte la ultima actualizare, miercuri, la ora locală 10:05 (04:35 GMT), menținându-se în categoria „foarte slabă”, potrivit Consiliului Central pentru Controlul Poluării (CPCB), scrie Agerpres.

Platforma India Air Quality Index (AQI) clasifica joi aerul din oraș drept „periculos”, avertizând asupra unor niveluri de poluare extrem de ridicate, ce prezintă „riscuri potențial letale pentru sănătate în cazul unei expuneri prelungite”, motiv pentru care a recomandat populației să rămână în spații interioare.

Poluarea a atins niveluri record în New Delhi

Aceeași platformă a înregistrat luni un indice de 666 de puncte, cea mai ridicată valoare pentru o zi de 9 noiembrie din perioada de cinci ani acoperită de seria sa de date istorice. AQI utilizează o metodologie bazată pe scara americană, diferită de cea oficială indiană, motiv pentru care cele două cifre nu sunt direct comparabile, notează EFE.

În încercarea de a ameliora situația, autoritățile au menținut în funcțiune peste 200 de tunuri anti-smog, dispozitive instalate pe camioane care pulverizează picături de apă pentru a capta particulele suspendate în aer și a favoriza depunerea acestora pe sol.

Capitala Indiei menține, de asemenea, activ al treilea nivel al planului său de urgență ecologică (GRAP III), care restricționează anumite lucrări și circulația autovehiculelor celor mai poluante.

Cercetătorii cer măsuri pentru reducerea emisiilor

Cu toate acestea, cercetătorul Vikram Singh, de la Institutul Indian de Tehnologie din Delhi (IIT Delhi), a explicat agenției EFE că soluția pe termen lung constă în identificarea principalelor surse de poluare și reducerea emisiilor acestora, în loc să se încerce purificarea aerului odată ce acesta a fost deja poluat.

Curtea Supremă a Indiei a solicitat autorităților din Delhi și din statele învecinate Haryana, Uttar Pradesh și Rajasthan să prezinte în detaliu măsurile adoptate pentru reducerea emisiilor generate de trafic, acordând administrațiilor un termen de două săptămâni pentru a-și prezenta planurile de acțiune.

Un studiu publicat în 2024 în revista științifică The Lancet și citat de AFP a estimat la 3,8 milioane numărul deceselor din India asociate poluării atmosferice în perioada 2009-2019.