Dimineața, mii de pești pluteau pe lacul Corbu Mic. Administatorii lacului au cerut imediat ajutorul autorităților. Specialiști de la Institutul Grigore Antipa din Constanța au ridicat probe de apă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

”-Se fac analize în laboratorul de probe fizico-chimice și la poluanți. Putem să vedem concentrațiile de nutrienți, oxigenul.

-Temperatura ridicată a apei, din câte vedeți?

-Foarte ridicată, 29 de grade".

Până la rezultatul analizelor, specialiștii pun dezastrul pe seama unui cumul de factori, căldura excesivă, dar și o posibilă poluare accidentală.

Dr. Victor Niță, institutul Grigore Antipa Constanța: ”Pe de altă parte, putem investiga și ploile abundente din ultimele zile".

”Este o catastrofă ecologică, trebuie să fie investigată”

Adrian Bîlbă, biolog: "Este o catastrofă ecologică, trebuie să fie investigată, trebuie luate măsuri, în primul rând măsurile imediate de îndepărtare a tot cea ce înseamnă mortalitate, pentru că este foarte cald, nu se poate aștepta".

La rândul lor, administratorii complexului piscicol susțin că în urma ploii din seara precedentă stația de pompare a societății de apă și canalizare nu a făcut față, iar dejecțiile s-ar fi deversat în apa lacului.

Cornel Marin, administrator complex piscicol: "A fost o ploaie de 50 de litri de apă pe metru și mare parte din apă din sat s-a scurs în lacul Corbu Mic".

Irina Oprea, purtător de cuvânt RAJA Constanța: "Stația este autorizată de instituțiile competente care au efectuat periodic verificări și controale asupra modului de funcționare. În urma acestor controale nu au fost constatate neregularități în funcționarea instalațiie și nici deversări necontrolate în mediul înconjurător".

Balta privată de pescuit rămâne închisă publicului până la rezultatele analizelor de laborator.