Ce mașini ar putea fi interzise în centrul Bucureștiului, de anul viitor. Poluarea din oraș ne scurtează viața cu cinci ani

Într-un interviu la PRO Verde, edilul-șef al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că decizia nu vine “pentru că așa a visat noaptea primarul”, ci din cauza problemelor de sănătate și a riscului unor sancțiuni financiare uriașe din partea Comisiei Europene.
De ce copiii sunt cei mai afectați
Ciprian Ciucu: “Oamenii trebuie să înțeleagă că nu este o măsură pentru că așa a visat noaptea primarul, ci pentru că este o măsură cu adevărat necesară. În primul rând, sunt foarte multe cazuri de boli respiratorii care sunt din cauza traficului excesiv. (…) Microparticulele, care sunt toxice, stau în suspensie în aer aproximativ un metru, și copiii sunt cei mai afectați.”
Ramona Țintea: Cu cât ni se scurtează viața dacă trăim în București?
Ciprian Ciucu: “Se poate scurta viața - spun specialiștii, spun medicii, nu eu - cu 4-5 ani, ceea ce este enorm.”
Ce mașini vor fi interzise în centru
Primele autovehicule care nu vor mai putea intra în zona centrală sunt cele non-Euro. Adică, acele autoturisme foarte vechi, care au peste 36 de ani. Restricțiile pentru această categorie ar urma să intre în vigoare în noiembrie 2027 sau cel mai târziu în primăvara lui 2028.
Treptat, în anii următori, nici autoturismele Euro 1, 2 și 3 nu vor mai putea întra în zona centrală, iar din 2032, vor mai avea acces doar autoturismele Euro 5, Euro 6, cele hibride și cele electrice.
Mai jos, harta restricțiilor, care vizează zona cuprinsă în inelul median al Capitalei.
Măsurile privind restricționarea mașinilor vechi în București mai au nevoie de votul Consiliului General pentru a intra în vigoare. Ciprian Ciucu le cere consilierilor să își dea acordul și subliniază că obiectivul principal este sănătatea bucureștenilor.
România este deja condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru poluarea aerului pe care îl respirăm în oraș.
Ramona Țintea: În 2019, a fost proiectul Oxigen, care a fost blocat de către Consiliul General. Ce vă face să credeți că nu veți avea aceeași soartă?
Ciprian Ciucu: “Este datoria mea să spun populației de ce este important să se întâmple acest lucru: pentru că mor oameni, mor bucureșteni sau dacă nu mor, ajung în spitale.
Dacă am curaj? Deja am făcut-o. Deja am propus acest lucru. (…) Eu cred că bucureștenii vor susține o astfel de măsură și, în consecință, mă aștept ca Consiliul General să o voteze.
Deci, nu este vorba despre o măsură care să vină cu niște taxe și ca să avem noi mai mulți bani la buget. (…) Nu acesta este obiectivul nostru! Obiectivul nostru este exclusiv sănătatea oamenilor.”
Studiul aflat la baza acestui proiect, realizat de Institutul Național de Sănătate Publică, în baza unei metodologii a Organizației Mondiale a Sănătății, are cifre îngrijorătoare: peste 14.700 de internări, AVC-uri și mii de internări pentru pneumonii sau tumori pulmonare, afecțiuni care pot fi agravate de noxe.
Cinci parcări subterane în zona centrală
Pentru a veni în sprijinul șoferilor și a elibera străzile de mașini, Primăria Capitalei va concesiona terenuri către investitori privați în vederea construirii unor parcări subterane, în centrul Bucureștiului.
Întrebat despre numărul exact al acestora, primarul a precizat că este vorba despre 5 parcări subterane, ale căror detalii și amplasamente vor fi comunicate public la momentul potrivit.
Cinci parcări subterane în zona centrală
Pentru a veni în sprijinul șoferilor și a elibera străzile de mașini, Primăria Capitalei va concesiona terenuri către investitori privați în vederea construirii unor parcări subterane, în centrul Bucureștiului.
Întrebat despre numărul exact al acestora, primarul a precizat că este vorba despre 5 parcări subterane, ale căror detalii și amplasamente vor fi comunicate public la momentul potrivit.
Sursa:
Getty
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