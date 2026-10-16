Ce mașini ar putea fi interzise în centrul Bucureștiului, de anul viitor. Poluarea din oraș ne scurtează viața cu cinci ani

Într-un interviu la PRO Verde, edilul-șef al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că decizia nu vine “pentru că așa a visat noaptea primarul”, ci din cauza problemelor de sănătate și a riscului unor sancțiuni financiare uriașe din partea Comisiei Europene.

De ce copiii sunt cei mai afectați

Ciprian Ciucu: “Oamenii trebuie să înțeleagă că nu este o măsură pentru că așa a visat noaptea primarul, ci pentru că este o măsură cu adevărat necesară. În primul rând, sunt foarte multe cazuri de boli respiratorii care sunt din cauza traficului excesiv. (…) Microparticulele, care sunt toxice, stau în suspensie în aer aproximativ un metru, și copiii sunt cei mai afectați.”

Ramona Țintea: Cu cât ni se scurtează viața dacă trăim în București?

Ciprian Ciucu: “Se poate scurta viața - spun specialiștii, spun medicii, nu eu - cu 4-5 ani, ceea ce este enorm.”

Ce mașini vor fi interzise în centru

Primele autovehicule care nu vor mai putea intra în zona centrală sunt cele non-Euro. Adică, acele autoturisme foarte vechi, care au peste 36 de ani. Restricțiile pentru această categorie ar urma să intre în vigoare în noiembrie 2027 sau cel mai târziu în primăvara lui 2028.

Treptat, în anii următori, nici autoturismele Euro 1, 2 și 3 nu vor mai putea întra în zona centrală, iar din 2032, vor mai avea acces doar autoturismele Euro 5, Euro 6, cele hibride și cele electrice.

Mai jos, harta restricțiilor, care vizează zona cuprinsă în inelul median al Capitalei.