Astfel, șoferii ar putea întâlni zone din orașe în care accesul anumitor mașini este restricționat în funcție de emisiile de dioxid de carbon.

Emisii zero în orașe

Legea intrată în vigoare de la 25 august 2026, prevede ca: „până la actualizarea planurilor urbanistice generale cu delimitarea zonelor în care sunt introduse măsuri pentru creșterea calității aerului în centrele urbane, consiliile locale vor adopta prin hotărâri, în baza propunerii compartimentelor de specialitate în domeniul urbanismului și mediului, delimitarea zonelor cu emisii zero și a zonelor cu emisii scăzute, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod”.

Conform definiției din noul Cod al Urbanismului, zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon.

Prin urmare, planul urbanistic general (PUG) trebuie să cuprindă în noile norme reglementări privind: „zonele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de CO₂”, precum și zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute.

Cu alte cuvinte, în documentațiile de urbanism ale localităților pot fi stabilite anumite zone în care accesul vehiculelor este limitat în funcție de emisiile acestora.

De asemenea, legea nu stabilește o normă Euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a autoturismelor și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local.

Criteriile concrete – de exemplu, ce tipuri de mașini sunt exceptate, ce vehicule sunt restricționate sau dacă accesul poate fi permis contra cost – trebuie stabilite prin reglementările aplicabile fiecărei zone.

Măsuri în București

Mașinile cu emisii ridicate de CO2 ar putea avea accesul restricționat în anumite zone din București, iar șoferii care nu respectă regulile ar putea fi amendați. Primăria Capitalei are în plan introducerea unei Zone cu Emisii Reduse (LEZ), în care accesul vehiculelor va fi controlat inclusiv cu ajutorul unor camere care recunosc automat numerele de înmatriculare.

Măsura este prevăzută în Planul de Acțiune pentru un Oraș Verde (PAOV) al Municipiului București, document strategic aflat în dezbatere publică. Planul prevede restricționarea progresivă a accesului celor mai poluante vehicule, cu reguli diferențiate în funcție de combustibil și vechimea mașinii.Vehiculele diesel și cele mai vechi ar urma să fie supuse unor restricții mai stricte și introduse mai rapid.

Planul elaborat acum de Primăria Capitalei, în colaborare cu BERD, în vederea implementării zonei cu emisii reduse, presupune un cost de 15 milioane euro, fonduri din PNRR și împrumut prin InvestEU.

Cum ar urma să fie controlate mașinile

Una dintre componentele importante ale proiectului este instalarea unor camere de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR) la punctele de acces în zona cu emisii reduse.

Camerele ar urma să identifice automat mașinile care intră în LEZ, iar sistemul informatic ar putea verifica dacă vehiculul respectă condițiile de acces. Planul prevede dezvoltarea unui sistem capabil să identifice vehiculele neconforme și să permită aplicarea sancțiunilor.

În paralel, Bucureștiul ar urma să modernizeze rețeaua de monitorizare a calității aerului. Sunt prevăzute inclusiv campanii de măsurare a poluării provenite din trafic și utilizarea unor laboratoare mobile în zonele cu trafic intens.

Datele obținute ar urma să fie folosite pentru evaluarea efectelor LEZ și pentru ajustarea, dacă este necesar, a dimensiunii zonei și a restricțiilor.

Șoferii care nu respectă regulile vor putea fi amendați

Documentul PMB prevede explicit instituirea unui sistem de emitere a amenzilor pentru vehiculele neconforme.

Așadar, dacă LEZ va fi implementată în forma propusă, șoferii care intră cu un vehicul care nu îndeplinește condițiile stabilite pentru zona respectivă ar putea primi amendă. PAOV nu stabilește însă valoarea amenzilor. Documentul vorbește despre existența unui sistem de sancționare, dar nu fixează o sumă concretă pe care șoferii ar urma să o plătească.

Planul merge mai departe de simpla interdicție a accesului. Documentația privind LEZ indică drept instrumente posibile taxarea în funcție de nivelul de poluare și restricționarea accesului pentru anumite categorii de vehicule.

Asta înseamnă că, în funcție de regulile care vor fi adoptate ulterior, anumite mașini ar putea avea accesul interzis, în timp ce pentru alte categorii accesul ar putea fi permis în anumite condiții, inclusiv printr-un mecanism de taxare.

Deocamdată, însă, PAOV nu stabilește o taxă concretă și nici cuantumul acesteia.

Calendarul estimat de primărie indică:

6-9 luni pentru proiectarea limitelor și standardelor LEZ;

aproximativ 6 luni pentru instalarea sistemelor de monitorizare a calității aerului;

12-18 luni pentru instalarea sistemelor de supraveghere și a camerelor necesare controlului accesului.

Bucureștiul estimează că măsura ar putea avea efect atât asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și asupra poluanților care afectează direct sănătatea. Documentația estimează că, prin reducerea numărului de vehicule cu emisii ridicate, costurile asociate problemelor de sănătate ar putea scădea cu aproximativ 1,3-3,9 milioane de euro pe an, în funcție de amploarea reducerii poluanților.