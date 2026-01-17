Negociatorii ucraineni şi americani se vor întâlni astăzi la Miami pentru noi discuţii privind încheierea războiului

Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanişina, a anunţat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuţii menite să pună capăt războiului cu Rusia, relatează AFP.

"Negocieri vor avea loc mâine (sâmbătă) la Miami, în Florida, cu participarea secretarului Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, Rustem Umerov, a şefului de cabinet al preşedintelui, Kirilo Budanov, şi a şefului grupului parlamentar 'Slujitorul Poporului', David Arakhamia", a declarat Stefanişina pe Facebook, fără a preciza cine va reprezenta Statele Unite.

Rusia controlează în acest moment circa o cincime din Ucraina, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014. Moscova doreşte ca Kievul să îşi retragă trupele din părţi din regiunea Doneţk pe care Rusia nu le controlează, dar le revendică ca fiind ale sale.

Ucraina - care a respins ideea de a ceda teritorii Moscovei - doreşte oprirea luptelor de-a lungul frontului actual. SUA au propus o zonă economică liberă dacă Ucraina îşi retrage trupele.

