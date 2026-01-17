Negociatorii ucraineni şi americani se vor întâlni astăzi la Miami pentru noi discuţii privind încheierea războiului

Stiri externe
17-01-2026 | 07:09
negocieri
IMAGO

Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanişina, a anunţat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuţii menite să pună capăt războiului cu Rusia, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

"Negocieri vor avea loc mâine (sâmbătă) la Miami, în Florida, cu participarea secretarului Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, Rustem Umerov, a şefului de cabinet al preşedintelui, Kirilo Budanov, şi a şefului grupului parlamentar 'Slujitorul Poporului', David Arakhamia", a declarat Stefanişina pe Facebook, fără a preciza cine va reprezenta Statele Unite.

Rusia controlează în acest moment circa o cincime din Ucraina, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014. Moscova doreşte ca Kievul să îşi retragă trupele din părţi din regiunea Doneţk pe care Rusia nu le controlează, dar le revendică ca fiind ale sale.

Ucraina - care a respins ideea de a ceda teritorii Moscovei - doreşte oprirea luptelor de-a lungul frontului actual. SUA au propus o zonă economică liberă dacă Ucraina îşi retrage trupele.

Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, SUA, negocieri,

Dată publicare: 17-01-2026 06:55

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
România va construi un drum unicat, cu dublu rol, militar și civil. Proiectul prevede și lucrări în Ucraina | FOTO
Stiri Sociale
România va construi un drum unicat, cu dublu rol, militar și civil. Proiectul prevede și lucrări în Ucraina | FOTO

CNAIR a lansat licitaţia pentru "capătul de nord" al Drumului Expres Suceava - Siret, lotul 3 Bălcăuţi - Siret urmând să aibă un rol dual: civil şi militar, a informat, vineri, directorul general Cristian Pistol.

 

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Putin se vrea pacificator. În plin război în Ucraina, vrea să medieze conflictul Iran-SUA-Israel
Stiri externe
Putin se vrea pacificator. În plin război în Ucraina, vrea să medieze conflictul Iran-SUA-Israel

Președintele rus Vladimir Putin a purtat vineri convorbiri separate cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele iranian Masoud Pezeshkian, discutând situația tensionată din Iran.

Delir la Moscova: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă”. Cele două state asupra cărora omul lui Putin vrea un atac nuclear
Stiri externe
Delir la Moscova: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă”. Cele două state asupra cărora omul lui Putin vrea un atac nuclear

Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de unul sau doi ani pentru a „pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina, a declarat Serghei Karaganov, consilier al administrației prezidențiale ruse.

El este omul care l-ar fi convins pe Trump să preia Groenlanda. Este un vechi prieten, cu afaceri pe insulă și în Ucraina
Stiri externe
El este omul care l-ar fi convins pe Trump să preia Groenlanda. Este un vechi prieten, cu afaceri pe insulă și în Ucraina

John Bolton, consilier pentru securitate în SUA, dezvăluie că prietenul și omul de afaceri Ronald Lauder a stârnit interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda încă din primul său mandat.

Recomandări
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
Stiri Economice
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat

Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile magistraților. De această dată nu a mai lipsit nimeni de la ședință, dar judecătorii au cerut în unanimitate răgaz, până pe 11 februarie, ca să studieze două rapoarte.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59