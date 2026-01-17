Horoscop cu Venus în Vărsător 2026. Cum sunt influențate iubirea, banii și relațiile între 17 ianuarie și 10 februarie

Până pe 10 februarie, nativii vor simți nevoia de libertate în cuplu, conexiuni bazate pe respect și prietenie, dar și impulsul de a explora idei noi și proiecte inovatoare. În acest interval, atracția se mută către parteneri care stimulează mintea și împărtășesc viziuni comune, iar oportunitățile materiale se pot lega de tehnologie, colaborări progresiste și investiții inspirate.

Între 17 ianuarie și 10 februarie 2026, Venus, simbolul iubirii, armoniei și valorilor materiale, traversează semnul vizionar și nonconformist al Vărsătorului.

Contextul astral marchează o tranziție semnificativă pentru toți nativii zodiacului, care vor simți un impuls de a abandona tiparele clasice în favoarea unor conexiuni bazate pe prietenie și respectarea spațiului personal. Urmează o perioadă în care este importantă libertatea în cuplu, în care nativii pot explora fără să se simtă îngrădiți.

Până pe 10 februarie 2026 legăturile interumane tind să îmbrace forme inedite, eliberate de constrângerile unor reguli rigide. Accentul se mută pe stimularea intelectuală, nativii fiind atrași de parteneri care le provoacă mintea și care împărtășesc aceleași viziuni.

În planul material, Venus în Vărsător încurajează investițiile în tehnologie, în proiectele sociale și în idei care pot aduce progres.

Între17 ianuarie și 10 februarie 2026 este un interval în care suntem invitați să iubim cu detașare, să cheltuim cu ingeniozitate și să prioritizăm acele colaborări care susțin independența individuală și progresul pe termen lung.

Cum influențează intrarea lui Venus în Vărsător fiecare zodie

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, Venus în Vărsător dinamizează sfera parteneriatelor sociale, proiectele pe termen lung, relațiile de prietenie și viața socială. Nativii vor manifesta o deschidere către cercuri noi, fiind atrași de cei care le împărtășesc idealurile și viziunile de viitor.

În planul sentimental, Berbecii tind să pună bazele unor relații care pornesc de la o prietenie sinceră înainte de a evolua spre ceva mai profund.

Totodată, având în vedere că Venus le guvernează sectorul financiar, Berbecii pot beneficia de sprijin material sau de concepte inovatoare, care să le permită o creștere a veniturilor prin proiectele de grup.

Taur / Ascendent în Taur

Taurii resimt influența planetei lor guvernatoare în sectorul realizărilor profesionale și imaginii publice. Deșii Taurii sunt adepții stabilității, în perioada următoare, simt nevoia de a aduce o notă de prospețime modului în care sunt percepuți. De asemenea, nativii urmăresc să le fie recunoscute nu doar eforturile constante, ci mai ales inventivitatea și originalitatea de care dau dovadă în planul profesional. Pot să primească oferte noi în urma adoptării unei atitudini mai flexibile și mai prietenoase.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Odată cu intrarea lui Venus în Vărsător, nativii Gemeni vor avea dispoziție să exploreze și să asimileze cunoștințe noi. Vor fi atrași de interacțiuni cu persoane din medii culturale diferite sau de parteneri care au capacitatea de a-i stimula din punct de vedere mental. Relațiile capătă o notă de aventură, fiind orientate către experimentarea unor noi orizonturi.

De asemenea, Gemenii pot beneficia de un context favorabil în soluționarea unor demersuri birocratice sau pot decide să se înscrie la cursuri care să le deschidă oportunități profesionale noi.

Rac / Ascendent în Rac

Cu Venus în Vărsător, nativii Rac traversează o etapă de reconfigurare a atașamentelor emoționale și a modului în care gestionează resursele financiare. Venus îi sprijină să analizeze legăturile intime dintr-o perspectivă mult mai obiectivă.

În acest interval, Racii pot primi informații pozitive refecitoare la veniturile partenerului sau pot identifica strategii ingenioase pentru returnarea unor datorii. Recunoscuți pentru sensibilitatea lor, registrul astral îi încurajează să adopte o anumită independență emoțională, găsind satisfacție în dobândirea autonomiei materiale.

Leu / Ascendent în Leu

Leii resimt impactul lui Venus în sectorul relațiilor, asocierilor și parteneriatelor, unde relațiile devin punctul central al preocupărilor lor. Ei se pot confrunta cu situații în care partenerii le solicită mai multă libertate de mișcare sau propun idei mai puțin convenționale pentru bunul mers al relației. În perioada următoare, Leii vor învăța importanța spațiului privat acordat celuilalt.

În planul profesional, Leii se dovedesc a fi negociatori extrem de abili, reușind să identifice soluții de compromis care să avantajeze toate părțile implicate.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Tranzitul lui Venus în Vărsător le instaurează Fecioarelor o atmosferă de armonie în activitățile profesionale de zi cu zi și în rutina zilnică. Se va observa o îmbunătățire a interacțiunilor cu colegii de muncă, mediul de muncă devenind mai relaxat. De asememea, va exista tendința de a implementa tehnologii moderne sau metode de lucru care să-i ajute în îndeplinirea sarcinilor. Totodată, Fecioarele manifestă o dorință accentuată de a-i ajuta pe ceilalți.

Nativii singuri își pot întâlni partenerul prin intermediul locului de muncă.

Balanță / Ascendent în Balanță

Intrarea guvernatorului lor în Vărsător le aduce nativilor Balanță acțiune în zona exprimării creative și a sferei sentimentale, unde emană un magnetism aparte, reușind să atragă atenția și admirația celor din jur fără efort. În planul sentimental, Balanțele trăiesc momente spontane, speciale, fiind atrase de persoane nonconformiste, care le scot în evidență propria dorință de libertate. Creativitatea lor atinge cote maxime, iar relațiile se bazează pe bucuria de a trăi clipa prezentă în mod inedit.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Cu Venus în Vărsător, Scorpionii se concentrează pe planul domestic și viața de familie, unde simt să aducă un suflu de modernitate în căminul lor, fie printr-o reamenajare, fie prin achiziția unor produse electrocasnice care să le ușureze munca. În relațiile cu rudele, tind să devină mai puțin rigizi, învățând să accepte individualitatea celor dragi fără a mai încerca să exercite un control autoritar asupra acestora.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Venus în Vărsător le aduce nativilor Săgetător o ușurință în comunicarea și interacționarea cu ceilalți și se bucură de o viață socială intensă. Relațiile cu anturajul se amelionează considerabil și poartă negocieri în favoarea lor. De asemenea, Săgetătorii au capacitatea de a transforma ideile ingenioase în proiecte concrete.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Nativii Capricorn încep să culeagă roadele demersurilor eforturilor financiare depuse anterior odată cu Venus în Vărsător. Capricornii își vor îndrepta atenția către consolidarea valorilor materiale și creșterea stimei de sine. Pot apărea oportunități de câștig prin intermediul noilor tehnologii. De asemenea, nativii încep să manifeste o atitudine mult ai relaxată față de posesiunile lor, înțelegând că resursele financiare sunt, în realitate, un instrument necesar pentru a-și asigura libertatea personală.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Odată cu intrarea lui Venus în semnul lor, Vărsătorii se pot considera favoriții perioadei. Nativii vor radia o energie ce îi poate fascina pe ceilalți. Este momentul lor de glorie în care își pot manifesta personalitatea în cele mai originale și nonconformiste moduri.

Deși pot fi extrem de curtați, rămân foarte selectivi în alegerile amoroase, orientându-se spre parteneri care le înțeleg și respectă nevoia de independență.

Pești / Ascendent în Pești

Venus în Vărsător le activează nativilor Pești o zonă de introspecție și retragere, a subconșientului și a legăturilor cu trecutul. Ei pot experimenta trăiri afective discrete sau pot simți nevoia de a se retrage din agitația socială pentru a-și analiza sentimentele în liniște, fiind o etapă de vindecare emoțională și de procesare a unor experiențe mai vechi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













