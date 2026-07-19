"Toate investiţiile realizate de Jingye sunt documentate în mod corespunzător şi vor fi revendicate integral, fără a ceda niciun centimetru", a informat compania chineză într-un comunicat de presă, anunţând că a început deja consultările în temeiul acordului bilateral de investiţii, chiar dacă îşi rezervă dreptul de a urmări "toate procedurile legale", inclusiv arbitrajul internaţional, scrie Agerpres.

Joi, guvernul britanic a anunţat că a naţionalizat producătorul de oţel British Steel, companie deţinută de grupul chinez Jingye, în ideea de a proteja viitorul producţiei de oţel în Marea Britanie. "British Steel face parte din structura naţiunii noastre şi o piatră de temelie a puterii industriale a Marii Britanii. Decizia de astăzi asigură viitorul producţiei de oţel în Regatul Unit, protejează locurile de muncă calificate şi salvgardează o capacitate naţională vitală", a declarat prim-ministrul demisionar Keir Starmer.

Chinezii spun că au salvat British Steel de la faliment

În replică, grupul chinez Jingye susţine că producătorul de oţel British Steel era "în pragul falimentului" atunci când a achiziţionat-o în 2020 şi că a investit "sume enorme de capital" pe parcursul a cinci ani, menţinând operaţiunile şi mii de locuri de muncă. "Partea britanică a ignorat investiţiile continue şi contribuţia enormă a lui Jingye şi este dispusă să nu ofere practic nicio compensaţie", susţine Jingye.

La rândul său, guvernul chinez a răspuns la naţionalizarea British Steel prin intermediul Ministerului de Externe, care a anunţat sâmbătă că Beijingul "va face tot ce este necesar pentru a-şi proteja drepturile" şi a îndemnat Regatul Unit să caute o soluţie de compensare "acceptabilă pentru ambele părţi".