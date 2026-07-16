Guvernul britanic anunţă joi că a naţionalizat întreprinderea siderurgică British Steel, anterior proprietatea grupului chinez Jingye, după ce Executivul britanic a preluat controlul acesteia în aprilie 2025, cu scopul de a evita închiderea a două furnale înalte, relatează AFP, citată de News.ro.

"Decizia luată azi (joi) garantează viitorul producţiei de oţel în Regatul Unit, protejează locurile de muncă calificate şi păstrează o capacitate naţională vitală", a anunţat, citat într-un comunicat, premierul demisionar laburist Keir Starmer.

Această naţionalizare era aşteptată după ce Parlamentul a adoptat o lege specială - care a primit miercuri asentimentul regal, o formalitate.

Ea aduce British Steel sub tutela statului britanic, după privatizarea întreprinderii în 1988.

Această întreprindere "face parte din ţesutul naţiunii noastre şi constituie o piatră de temelie a puterii industriale a Marii Britanii", a subliniat premierul britanic.

Keir Starmer urmează să fie înlocuit luni la şefia Guvernului de către Andy Burnham, un fost primar laburist al Greater Manchester.

Nouă echipă de conducere

Guvernul anunţă că o "nouă echipă de conducere a fost numită pentru a se concentra asupra stabilizării activităţii" şi a transforma British Steel într-o "întreprindere viabilă din punct de vedere comercial şi cu o amprentă a carbonului redusă".

Grupul chinez Jingye, care a cumpărat British Steel în 2020, îşi anunţa anul trecut intenţia de a închide cele două furnale de la Scunthorpe, în nordul Angliei, ultimele cuptoare cu cărbune operaţionale în regat, din cauză că sunt nerentabile, punând în discuţie 2.700 de locuri de muncă.

În urma unor negocieri soldate cu un eşec cu întreprinderea, Guvernul a trecut prin Parlament o legislaţie de urgenţă prin care obligă British Steel să-şi continue activitatea sub ameninţarea unor sancţiuni - un episod care a provocat tensiuni cu China.

Jingye cere o compensare integrală din partea Guvernului britanic a pierderilor legate de investiţii efectuate înainte ca Londra să reia controlul oţelăriei.

Un expert independent urmează să evalueze dacă să se verse sau nu o indemnizaţie, a anunţat joi Guvernul.

Londra şi-a lansat în martie "Strategia Oţelului", prin care impune taxe vamale de 60% şi o reducere a cotelor de import, în vederea protejării industriei siderurgice britanice, pe care o consideră vitală în infrastructurile sale naţionale şi în apărarea britanică.