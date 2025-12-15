Muzeul Luvru din Paris a fost închis din cauza unei greve a angajaților care au protestat față de condițiile de muncă

Muzeul Luvru din Paris a fost închis luni din cauza unei greve pe care angajaţii instituţiei au declanşat-o pentru a protesta faţă de înrăutăţirea condiţiilor lor de muncă, informează DPA

Deocamdată nu se ştie cât timp va dura această grevă. Celebrul muzeu parizian a anunţat pe site-ul său că nu este accesibil în această zi din cauza acţiunii sindicale şi le-a cerut totodată scuze vizitatorilor pentru neplăcerile create.

Sindicatele afirmă că greva a fost declanşată pe durată nedeterminată.

Angajaţii de la Luvru protestează faţă de lipsa de personal şi din cauza resurselor insuficiente. Printre solicitările lor se numără angajări suplimentare în zonele de recepţie şi în domeniul securităţii.

Greva intervine după o serie de incidente care au afectat imaginea celebrului muzeu parizian.

În octombrie, bijuteriile Coroanei Franţei, în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro, au fost furate, iar în luna noiembrie o galerie a trebuit să se închidă din cauza stării avariate a structurii sale de susţinere.

La începutul lunii decembrie, o scurgere de apă a provocat noi pagube, afectând între 300 şi 400 de reviste de specialitate şi documente din biblioteca dedicată antichităţilor egiptene.

