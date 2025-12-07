O inundație la Departamentul de Antichități Egiptene al Muzeului Luvru a distrus 400 de opere antice

07-12-2025 | 14:18
Luvru
Facebook / Muzeul Luvru

O gravă inundație produsă la 27 noiembrie la Muzeul Luvru a avariat numeroase opere și documente din biblioteca de antichități egiptene, potrivit La Tribune de l’Art, informație confirmată de BFMTV.

Ioana Andreescu

„Aproximativ 400 de lucrări au fost deteriorate, în special coperţile lor vechi, dintre care unele sunt acum irecuperabile”, precizează presa de specialitate. Aceasta continuă: „Puterea apei care ţâşnea era atât de mare încât s-a infiltrat până la etajul inferior, ajungând la un dulap electric, ceea ce ar fi putut provoca un incendiu”. De altfel, o altă scurgere a avut loc săptămâna precedentă în acelaşi loc.

Scurgerile sunt cauzate de o defecţiune a conductelor

Scurgerile sunt cauzate de o defecţiune a conductelor, relatează BFMTV. „Ieri, o supapă care alimenta conductele de deasupra arhivei, despre care se ştia că sunt defecte, a provocat o inundaţie importantă cu apă murdară, care a deteriorat grav lucrările şi documentele şi a degradat considerabil locurile de muncă ale colegilor noştri”, potrivit unei alerte CHSCT (Comitetul pentru igienă, securitate şi condiţii de muncă), pe care BFMTV a consultat-o.

De mai mulţi ani, Departamentul de Antichităţi Egiptene i-ar fi solicitat lui Francis Steinbock, administrator general adjunct, fonduri pentru a proteja aceste cărţi de o eventuală spargere a conductelor care trec prin tavanele false, scrie La Tribune de l'Art. Starea lor de degradare este bine cunoscută de servicii, provocând în mod regulat scurgeri mai puţin grave, fără ca cererea să fi fost urmată de efecte.

