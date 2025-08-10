Egiptul a recuperat 13 artefacte arheologice introduse ilegal în Marea Britanie și Germania. Despre ce este vorba

Autorităţile egiptene au recuperat treisprezece artefacte arheologice din diferite perioade ale Egiptului Antic, care fuseseră exportate ilegal în Regatul Unit şi Germania, au raportat duminică surse oficiale, transmite EFE.

Artefactele arheologice au fost recuperate datorită "interesului extrem al statului egiptean de a recupera antichităţile jefuite şi de a-şi conserva patrimoniul cultural şi istoria", a anunţat Ministerul Afacerilor Externe de la Cairo într-un comunicat emis de agenţia oficială de ştiri egipteană, MENA.

Printre artefactele repatriate din Regatul Unit se numără o pictură funerară pe calcar din perioada Noului Regat (1550 î.Hr.-1070 î.Hr.), o mică amuletă, o parte a unei coroane de bronz, o mască funerară cu mărgele şi mai multe amulete din piatră neagră.

Cele trei artefacte din Germania includ un craniu, mâna unei mumii şi o amuletă care poartă sibolul "ankh" sau "crucea egipteană", cunoscută drept cheia vieţii.

Această recuperare a avut loc după ce autorităţile britanice, prin intermediul Poliţiei Metropolitane din Londra, au localizat şi confiscat piesele şi au confirmat că acestea au fost extrase din Egipt de către o reţea internaţională de contrabandă cu antichităţi, notează Agerpres.

În cazul Germaniei, returnarea a avut loc după ce autorităţile din Hamburg au informat ambasada egipteană despre disponibilitatea lor de a preda mai multe piese găsite în muzeul oraşului, piese care au fost verificate şi despre care s-a stabilit că au fost scoase ilegal din Egipt.

