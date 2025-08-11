Germania se pregăteşte pentru un val de caniculă. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade Celsius

11-08-2025 | 17:15
canicula
Inquam Photos / Octav Ganea

Germania se pregăteşte pentru o perioadă de caniculă intensă. Prognozele meteo avertizează că temperaturile s-ar putea apropia de 40 de grade Celsius la mijlocul acestei săptămâni, informează DPA.

Ioana Andreescu

Serviciul meteorologic german (DWD) a anunţat luni că valul de caniculă se va intensifica în mod constant înainte de sosirea furtunilor, în cea de-a doua parte a săptămânii, ceea ce va duce la diminuarea disconfortului.

Luni este o zi însorită, mai ales în partea sudică a ţării, unde cerul a fost senin pentru cea mai mare parte din zi. Maximele ar putea atinge 32 de grade Celsius în regiune.

Canicula se va intensifica marţi, maximele înregistrându-se în intervalul 30-36 de grade Celsius în sud. Minimele din timpul nopţii s-ar putea menţine la peste 15 grade Celsius.

Miercuri, căldura s-ar putea extinde şi asupra regiunii nord-estice, unde sunt aşteptate temperaturi cuprinse între 31 şi 38 de grade Celsius.

DWD avertizează în legătură cu ''un puternic stres termic'' în mai multe zone din sud-vest. Cea mai mare parte din ţară va rămâne însorită, deşi averse izolate s-ar putea produce în regiunile muntoase din sud.

Valul de caniculă va dura până vineri, când probabilitatea furtunilor extinse va creşte.

PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției de guvernare. Printre acestea, investițiile prin programul Saligny

Sursa: Agerpres

11-08-2025 17:05

